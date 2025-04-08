Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пассажиров предупредили об ограничениях на парковке аэропорта Алматы до осени

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Пассажиров и гостей Международного аэропорта Алматы предупредили о начале земельных работ на территории парковки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как объяснили в пресс-службе аэропорта, с 1 апреля начаты работы по реновации наружных сетей водоснабжения и пожаротушения в терминале внутренних рейсов. В связи с этим на территории паркинга перед терминалом проводятся земляные работы, что временно снижает пропускную способность проезжей части на привокзальной площади.

"Просим вас учитывать это при планировании поездки в аэропорт чтобы избежать опозданий. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны вблизи строительных зон", - призвали пассажиров.

Данные работы планируются до 1 сентября 2025 года.

Отметим, в январе этого года аэропорт Алматы получил предупреждение за планы поднять цены на парковку. Предупреждение вынес департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы.

Соответствующие планы представители гавани озвучили в декабре 2024 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234103-passazhirov-predupredili-ob-ogranicheniyah-na-parkovke-aeroporta-almaty-do-oseni/