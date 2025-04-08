Пассажиров предупредили об ограничениях на парковке аэропорта Алматы до осени

Пассажиров и гостей Международного аэропорта Алматы предупредили о начале земельных работ на территории парковки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как объяснили в пресс-службе аэропорта, с 1 апреля начаты работы по реновации наружных сетей водоснабжения и пожаротушения в терминале внутренних рейсов. В связи с этим на территории паркинга перед терминалом проводятся земляные работы, что временно снижает пропускную способность проезжей части на привокзальной площади.

"Просим вас учитывать это при планировании поездки в аэропорт чтобы избежать опозданий. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны вблизи строительных зон", - призвали пассажиров.

Данные работы планируются до 1 сентября 2025 года.

Отметим, в январе этого года аэропорт Алматы получил предупреждение за планы поднять цены на парковку. Предупреждение вынес департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы.

Соответствующие планы представители гавани озвучили в декабре 2024 года.