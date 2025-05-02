Пропавшую девушку нашли в траве на кладбище в Акмолинской области

В Есильском районе Акмолинской области нашли пропавшую девушку с инвалидностью. Она подвернула ногу и несколько часов провела на кладбище, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с искренними словами благодарности в адрес сотрудников правоохранительных органов выступила 69-летняя жительница района - мать найденной девушки.

В своем видеообращении женщина поблагодарила полицейских за оперативные действия и неравнодушие. После того, как самостоятельные попытки найти дочь не увенчались успехом, она обратилась за помощью в полицию.

В результате скоординированных действий личного состава местонахождение пропавшей было установлено в нескольких километрах от населенного пункта.

Девушку обнаружил на местном кладбище младший оперуполномоченный отдела криминальной полиции, старшина Артем Караваев.

"Как выяснилось, она подвернула ногу и не смогла самостоятельно передвигаться, проведя несколько часов в траве без возможности позвать на помощь", - уточнили в ДП Акмолинской области.

Ранее полицейские разыскали пропавшую школьницу из Шымкента. Ее нашли в Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Подросток". С родителями и близкими 16-летней школьницы провели индивидуальную профилактическую работу.

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