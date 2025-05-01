Пропавших без вести детей нашли в горах в Алматинской области
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В Талгарском районе Алматинской области всю ночь искали двоих детей, пропавших, играя рядом с домом. Малышей нашли в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, вчера вечером двое детей, играя без присмотра на улице перед частным жилым домом в Талгаре, пропали без вести. Родители не смогли найти их самостоятельно и обратились за помощью к полиции.
Поисковые работы продолжались всю ночь. Детей искали кинологи с собаками, беспилотник, полицейские, родственники малышей и местные жители.
В итоге мальчика 200 года рождения обнаружили посреди ночи в горной местности на расстоянии 3 км от дома, а его сестру 2015 года рождения нашли рано утром в 10 километрах от дома.
"Дети после осмотра врачами были переданы родителям", - рассказали в МЧС.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241006-propavshih-bez-vesti-detey-nashli-v-gorah-v-almatinskoy-oblasti/