Вдова не могла получить наследство после смерти мужа в Алматинской области

В Алматинской области женщина после смерти мужа не могла принять в наследство участок, так как власти сдали часть земли ТОО без ведома собственника, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 1995 году жителю одного из сел Райымбекского района Алматинской области администрация района предоставила земельный участок площадью 126,3 га в пожизненное наследуемое владение.

В 2011 году землевладелец умер, его права перешли к вдове. Однако она не могла принять наследство, так как отдел земельных отношений передал ТОО в аренду участок площадью 350 га, из которых 54,7 га принадлежали умершему.

"Договор аренды с ТОО был заключен в 2018 году, хотя участок не был признан бесхозным, а правоустанавливающие документы наследника оставались в силе", - отметили в суде.

В результате произошло наложение участков, что было подтверждено ситуационной схемой электронной земельно-кадастровой карты.

Вдова обратилась в суд с иском к ТОО, отделу земельных отношений и акимату о возврате земельного участка.

Райымбекский районный суд Алматинской области удовлетворил иск казахстанки.

Заинтересованное лицо обжаловало это решение в апелляции, утверждая, что спорный участок является залоговым имуществом.

Алматинский областной суд, рассмотрев дело, оставил решение суда первой инстанции без изменений.

"Данное решение подчеркивает необходимость тщательной проверки правоустанавливающих документов при заключении договоров аренды", - пояснили в суде.

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