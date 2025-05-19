Купил в 17 раз дороже: житель ЗКО вернул 1 млн тенге, когда узнал реальную стоимость покупки

Житель ЗКО добился возврата 1 млн тенге, когда узнал, что купил товар по цене в 17 раз дороже, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, житель Западно-Казахстанской области по приглашению организаторов принял участие в презентации массажной накидки.

Продавцы представили товар как высокотехнологичный продукт, который якобы оказывает значительное положительное воздействие на здоровье. Поскольку у мужчины не было необходимой суммы, продавцы оформили покупку в рассрочку через банк на сумму 1 млн тенге.

Однако, вернувшись домой, мужчина решил проверить реальную стоимость накидки в интернете и с удивлением обнаружил, что аналогичный товар продается по цене от 60 тыс. тенге.

"То есть ему продали товар в 17 раз дороже рыночной стоимости. Осознав, что стал жертвой обмана, он незамедлительно обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО", - отметили в Комитете по защите прав потребителей.

С помощью специалистов была составлена и направлена претензия продавцу. В результате вмешательства департамента продавец вышел на связь с потребителем и полностью вернул уплаченную сумму - 1 млн тенге.

С аналогичной ситуацией столкнулся и другой потребитель, который также оформил массажное устройство в кредит за 1 млн тенге.

Позже, узнав реальную стоимость товара, он обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей. Благодаря своевременному обращению и помощи специалистов вся сумма также была возвращена.

Ранее председатель Комитета по защите прав потребителей Аскар Тынысбеков рассказал, на что чаще всего жалуются казахстанцы. Он заявил, что из года в год растет количество поступающих обращений.

"Черные" и "белые" списки предпринимателей решили создать в Национальной лиге потребителей, чтобы помочь казахстанцам избежать покупки некачественных товаров. Основным критерием для занесения продавца в "черный список" станут жалобы покупателей.