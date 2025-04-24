Ядовитые змеи держат в страхе актюбинцев: мальчик с укусом попал в больницу

В Актобе мальчик пострадал от укуса гадюки. Его госпитализировали в больницу, где ввели сыворотку против яда змеи. Сейчас подростка уже готовят к выписке, передает "Диапазон".

В областную детскую больницу на днях доставили 15-летнего подростка с укусом змеи.

"Мы ввели ему сыворотку против яда гадюки, это делается одномоментно, после этого проводим симптоматическое лечение. Больной пролежал 4 дня, сейчас готовится к выписке", - сообщил заведующий отделением травматологии детской больницы Акимжан Елеусизов.

Как рассказала герпетолог Института зоологии РК Юлия Зима, в Актюбинской области водятся обыкновенные и водяные ужи, а также степная гадюка, стрела-змея, на юге области - обыкновенный щитомордник и Палласов полоз.

Но змей не стало больше - в районах новостроек их видят чаще, потому что люди потревожили их привычную среду обитания. Либо это бывает после паводка или подъема грунтовых вод, из-за которых змеям приходится перемещаться в другие места.

Укус гадюки не смертельно опасный, тяжелее его переносят дети, а также взрослые, имеющие сопутствующие заболевания, или находящиеся в алкогольном опьянении.

"Никакого нашествия змей в Актобе нет. Это норные животные, которые привязаны к месту своего обитания, к тому, где они вылупились и живут с рождения. Поэтому не змеи пришли к нам, а мы пришли к ним, осваивая новые территории для строительства и вынуждая их попадаться нам на глаза. Гадюка - змея ядовитая, поэтому в районах новостроек надо быть осмотрительнее", - отметил доцент кафедры экологии университета им. Жубанова Акылжан Телеуов.

Врачи также советуют актюбинцам быть острожными, находясь в районе новостроек, дач и в степи, не оставлять без присмотра маленьких детей, а в случае укуса сразу же обращаться за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что змеи наводят ужас на жителей окраины Актобе. По словам местных жителей, они уже свободно заползают на детские площадки, пугая даже взрослых. Жильцы сняли на видео одну из змей. Специалисты узнали на кадрах гадюку, которая представляет для человека серьезную угрозу.

А в Алматинской области жительница города Алатау обнаружила в собственном доме сразу двух змей, после чего вызвала спасателей. Они поймали рептилий и выпустили их в безопасное место, вдали от населенного пункта.