Актюбинец обвинил жену в "моральном разложении" после ее повышения по службе

Отношения супругов из Актобе так испортились, что глава семьи сообщил о "моральном разложении" своей любимой ее начальству. Все закончилось разводом и разбирательствами в суде, передает "Диапазон".

Спор между теперь уже экс-супругами рассматривал гражданский суд в Актобе.

Женщина возглавляет филиал банка в соседней области. Она подала в суд на своего бывшего супруга и потребовала, чтобы он освободил ее дом и автомобиль, так как спорное имущество - ее собственность. Также она предъявила ему иск о защите чести и достоинства по факту его обращения к председателю правления банка.

Суд изучил письмо ответчика, которое он написал руководителю жены еще до официального развода. В нем автор сообщил, что работал 32 года на железной дороге, но потом уволился, чтобы поддержать супругу, которая получила новую должность в банке в соседней области. Он решил заняться воспитанием их общего сына, взять на себя обязанности по уходу за семьей, чтобы женщина могла посвятить себя работе.

С его слов, на новой должности характер супруги изменился, в нем появились надменность и высокомерие, пренебрежение с презрением, появились переписки в телефоне и звонки от мужчин, возникла потребность спать отдельно. А еще супруга стала часто посещать с подругами рестораны, задерживаться до поздней ночи.

В заключение мужчина отметил, что ему неприятно, что близкий человек мог так морально и духовно разложиться, поставил семью на грань развала, и в первую очередь это наносит моральную травму ребенку. На это руководство банка ответило ему, что это дело касается только супругов.

Суд удовлетворил требования истца к бывшему супругу частично. Он установил, что машина и дом, в котором сейчас проживает ответчик, действительно собственность его бывшей, а значит, ее требования о выселении законны. Суд обязал ответчика освободить дом и вернуть машину бывшей жене.

В то же время в суде не подтвердилось, что письмо экс-супруга в банк опорочило честь и достоинство женщины. Суд установил, что в этом письме мужчина высказал свою личную точку зрения, таким образом он реализовал свои конституционные права, а само обращение в банк не является фактом распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Поэтому в требованиях компенсации за моральный вред казахстанке отказали.

Ранее в Акмолинской области разрешили многолетний семейный спор, возникший из-за порядка общения ребенка с родным отцом. После развода родителей дочь осталась проживать с отцом, а сын - с матерью в другом городе, где не мог увидеться со своим папой, бабушкой и дедушкой.

В ЗКО разрешили спор о разделе имущества экс-супругов. Женщина получит 7 млн тенге от бывшего мужа, к которому перейдет право собственности на дом. Суд пришел к выводу, что условия соглашения не противоречат правам и интересам их ребенка.