Спор после развода казахстанцев из-за детей перерос в многолетний семейный конфликт

В Акмолинской области благополучно разрешился семейный спор, возникший из-за порядка общения сына с родным отцом после развода родителей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2020 году супруги разошлись. При этом дочь осталась проживать с отцом, а сын - с матерью. При разрешении вопроса общения сына с отцом родители пришли к недопониманию.

Спор перешел в многочисленные судебные дела, затем и с участием судебных исполнителей. Дедушка с бабушкой не могли встречаться с внуком, который после развода родителей остался с матерью в другом городе.

"Спор перешел в внутрисемейный конфликт. Это было непростое для рассмотрения дело", - пояснили в суде.

На имя председателя Акмолинского областного суда поступило письмо от представителя этой семьи.

"Благодаря профессионализму судей многолетний семейный конфликт благополучно разрешился. Надеемся, что в будущем не будет конфликтов по вопросу воспитания и общения с детьми", - написал автор.

Также он отметил, что семья, а именно дедушка, бабушка, сын и внуки, просят передать свою признательность и благодарность председателю областного суда и судьям специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних за благополучное разрешение их многолетнего спора.

В письме семья и их представитель поделились семейной радостью. Летние каникулы с согласия матери дети провели с родными - отцом, дедушкой и бабушкой.

По их просьбе представитель семьи приложил к письму семейные фотографии, запечатлевшие их счастливые моменты.

В письме члены семьи пожелали судьям благополучных разрешений всех судебных споров, а участникам судебных процессов - делиться своими радостями.

Ранее житель области Ұлытау обвинил свою жену в неисполнении родительских обязанностей, когда она уехала из дома оформлять наследство после смерти отца, так как была единственной дочерью покойного. Двое детей в течение месяца были на попечении мужчины.

А в Шымкенте урегулировали спор бывших супругов, установив порядок общения детей с отцом. Мать пожаловалась на то, что дети часто проводили время у отца, который забирал их без ее ведома. Теперь мужчина не может встречаться с детьми без согласия бывшей жены.