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Житель ЗКО согласился заплатить бывшей жене 7 млн тенге, чтобы оставить дом себе

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Частный дом
Частный дом. Иллюстративное фото: schankz / Getty Images

В ЗКО разрешили спор о разделе имущества экс-супругов: женщина получит 7 млн тенге от бывшего мужа, к которому перейдет право собственности на дом, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества.

Супруги состояли в законном браке с 2005 года, имеют несовершеннолетнего сына 2011 года рождения. Брак между ними расторгли, а место жительства ребенка определили с матерью.

В 2011 году супруги получили земельный участок, на котором построили в 2015 году дом. Также у них есть совместно нажитое имущество на сумму 17 404 000 тенге, электронная техника на сумму 1 566 000 тенге и непогашенные кредитные обязательства. Женщина попросила взыскать с бывшего мужа 8 702 000 тенге.

В ходе судебного разбирательства при содействии адвокатов стороны предоставили заключение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры.

Изучив соглашение о разрешении спора, подписанное бывшими супругами, суд пришел к выводу, что условия соглашения не противоречат правам и интересам несовершеннолетнего ребенка.

Суд утвердил соглашение, по условиям которого женщина снизила сумму иска по разделу дома до 7 млн тенге.

"После выплаты денежной компенсации ответчиком право собственности на дом переходит ответчику, истец оставляет за собой имущество домашнего обихода. Других претензий по разделу имущества к друг другу стороны не имеют", - уточнили в суде.

Производство по гражданскому делу по иску о разделе совместно нажитого имущества прекратили. Женщине вернули сумму оплаченной государственной пошлины.

Ранее в Кызылординской области урегулировали путем медиации спор бывших супругов из-за двухэтажного коттеджа стоимостью 14,5 млн тенге, зарегистрированного соответствующим уполномоченным органом на имя мужа. Мужчина обязался ежегодно выплачивать за недвижимость бывшей жене по 500 тыс. тенге до окончательной суммы в 7 млн тенге.

А с жителя Мангистауской области взыскали алименты на содержание супруги. Женщина не имеет возможности работать, поскольку занимается уходом за двумя детьми 2 и 3 лет. Она потребовала более 300 тыс. тенге ежемесячно, но суд назначил более скромную сумму.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223566-zhitel-zko-soglasilsya-zaplatit-byvshey-zhene-7-mln-tenge-chtoby-ostavit-dom-sebe/