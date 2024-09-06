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Когда решатся проблемы с уличным освещением в Алматы, ответил Досаев

Опубликовано:

Фонарный столб на фоне неба
Уличный фонарь. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Бостандыкского района рассказал, когда решится проблема с уличным освещением, передает корреспондент NUR.KZ.

"Город не решил эти проблемы, мы на пути. Освещенность города мы имеем планы довести до 85% , до конца 2025 года - до 100%. У нас есть отдельные неосвещенные улицы, по каждому району по ним сделана программа.

Такая же программа по 54 улицам есть в Бостандыкском районе, и в каждом из районов принята либо за счет бюджета народного участия, либо за счет финансирования по качественному уличному освещению", - говорит аким.

По словам Досаева, ответственная за уличное освещение компания "АЖК" работает гораздо эффективнее.

"По районам мы распределили, деньги находятся в администрировании у акимов районов, поэтому считаю, что ситуация значительно улучшилась, но она неидеальная. Надеемся, что большинство проблем мы решим. Также мы решаем вопросы по парковому освещению и подсветке зданий, реализация будет в 2025 году", - добавил Досаев.

Напомним, ранее сообщалось, что суд поставил точку в деле о модернизации освещения в Алматы. Акимат города выиграл дело у частного партнера. Суд удовлетворил иск ГКП "Алматы Қала Жарық" о расторжении договора с частным партнером - консорциумом из трех компаний: ТОО "ABM-Вuilding 2007", ТОО "Электроремонт" и ТОО "ABM-Project". Частный партнер должен был устранить дефекты, но саботировал это, сообщали тогда в акимате.

Ситуацию с освещением Досаев комментировал еще год назад. Аким тогда заявлял, что завидует Астане, так как столица лучше освещена, чем южный мегаполис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158086-kogda-reshatsya-problemy-s-ulichnym-osveshcheniem-v-almaty-otvetil-dosaev/

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