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Будут ли на самокатах госномера как на авто, ответили в МВД

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Электросамокаты стоят в ряд
Электросамокаты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В кулуарах мажилиса замглавы МВД Игорь Лепеха сегодня разъяснил, какие номера появятся на самокатах в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Про самокаты речь идет совсем о другом. Посмотрите, на всех самокатах есть идентификационные номера. Они маленькие, незаметные, но они есть. Их ставит сама фирма-агрегатор. Сейчас с этой инициативой депутатам мы хотим сказать, чтобы эти номера были больше, чтобы они были видны.

Условно говоря, наезд совершили, вы увидели это и говорите, там самокат с номером таким-то, наехал на ребенка. Это будет не государственный номер. Посмотрите, в России это есть уже, в частности в Москве. Они пошли, потому что агрегаторы сами устанавливают номера, но они достаточно видны, они устанавливают их либо на руле, либо на раме. Наши номера сейчас как спичечный коробок", - заявил замглавы МВД Игорь Лепеха.

Он добавил, что, если депутаты поддержат эту инициативу, правонарушителей смогут выявлять, определяя, кто управлял самокатом.

Месяц назад замминистра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов.

"Есть предложение по внедрению, как за рубежом – мы изучали опыт Швейцарии, там не только на самокатах есть госномера, но и на велосипедах. Поэтому эта норма и предложение очень актуальны, сейчас находимся на стадии активной работы. Нормотворческая работа в этом направлении ведется", - заявлял он.

Стоит отметить, что с апреля этого года в казахстане мопедистов обязали регистрировать транспорт.

С 5 апреля для использования мопедов казахстанцам требуются следующие документы и процедуры:

  • регистрация в полиции;
  • водительское удостоверение категории А1, А или В;
  • технический осмотр;
  • страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

  • удостоверение личности (можно в электронном виде);
  • технический документ или характеристики мопеда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245275-na-samokatah-ne-budet-gosnomerov-kak-na-avto-zayavili-v-mvd/