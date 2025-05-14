Офицеров и сержантов запаса призвали на воинские сборы в Астане

В Астане стартовали очередные плановые учебные воинские сборы 100 офицеров и сержантов запаса, призванных из Департамента по делам обороны столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, на базе столичной войсковой части 68665 стартовали очередные плановые учебные воинские сборы 100 офицеров и сержантов запаса, призванных из Департамента по делам обороны столицы.

"Воинские сборы проводятся в плановом порядке в период с 14 по 23 мая в целях подготовки, переподготовки и усовершенствования военных знаний, а также поддержания требуемого уровня военной подготовки и практических навыков, готовности военнообязанных к боевому применению", - информирует ведомство.

Сборы офицеров и сержантов запаса. Фото: акимат Астаны

Сборы офицеров и сержантов запаса. Фото: акимат Астаны

В ходе сборов военнообязанные будут проходить занятия на темы: отмобилизование и приведение роты охраны в высшие степени боевой готовности, организация и проведение боевого слаживания, организация охраны и обороны объектов военного и государственного значения.

Сборы офицеров и сержантов запаса. Фото: акимат Астаны

Сборы офицеров и сержантов запаса. Фото: акимат Астаны

Сборы офицеров и сержантов запаса. Фото: акимат Астаны

"Всего на сборы привлекаются 100 офицеров и сержантов.

Руководители организаций, предприятий, учреждений Астаны, независимо от форм собственности, обеспечили явку военнообязанных, призываемых на сборы.

Согласно действующему законодательству на период прохождения воинских сборов за военнообязанными сохраняются рабочие места и средняя заработная плата.

Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения учебных воинских сборов, будут присвоены очередные воинские звания", - сообщил начальник Департамента по делам обороны Астаны полковник Фархат Курмангажинов.

Сборы офицеров и сержантов запаса. Фото: акимат Астаны

Сборы офицеров и сержантов запаса. Фото: акимат Астаны

В ходе торжественной отправки военнообязанных с поздравлениями выступили командир бригады территориальной обороны города полковник Омар Уренбаев, ветеран Вооруженных Сил полковник в отставке Гани Артыков.

Известный певец и поэт, старший лейтенант запаса Ескендір Ибрагим, которого также призвали на сборы, исполнил свою песню "Көк тудың желбірегені".

Известный блогер, спортсмен, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, Тимур Спатаев организовал спортивное состязание по силовым видам, а также показал мастер-класс по владению мечом-кладенцом весом 25 кг и согнул руками конскую подкову.

Напомним, в начале марта в Казахстане стартовал весенний призыв в армию. Сообщалось, что только в Алматы и Астане на воинскую службу планировали отправить по тысяче новобранцев.

Добавим по воинским сборам - как мы писали ранее, согласно приказу главы Минобороны Казахстана "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году" в этом году на воинские сборы призовут три тысячи военнообязанных.

На официальном сайте Минобороны говорится, что цель сборов - повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных сил, других войск и воинских формирований при мобилизации и укомплектовании их в военное время в районах комплектования.

Воинские сборы продолжительностью до 30 дней проводятся на ежегодной основе с 2007 года.

В этот период за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. Им выплачивается средняя заработная плата, а неработающим – минимальная заработная плата за счет государства. Перевозка военнообязанных на железнодорожном или автомобильном транспорте, обеспечение их питанием осуществляются за счет средств министерства обороны РК.

Кроме того, все военнообязанные, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом по нормам, установленным для соответствующих категорий военнообязанных и медицинским обслуживанием, которое организуется наравне с действующими военнослужащими. Все военнообязанные, призванные на сборы, находятся на казарменном положении. Увольнение их из расположения части проводится командирами рот в порядке, установленном уставом внутренней службы.