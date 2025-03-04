"Получу военный билет и дальше – по специальности": весенний призыв стартовал в Казахстане

В Казахстане стартовал весенний призыв в армию. Только в Алматы на воинскую службу планируют отправить тысячу новобранцев, передает сайт телеканала КТК.

В южной столице первые 30 юношей уже пополнили ряды пограничных войск. Некоторые признаются, что заранее готовились к армии.

"Начал заниматься физической подготовкой, смотреть больше новости, военные новости и про всю эту специальность. Ожидания – буду хорошим человеком, здоровым. Получу военный билет и пойду дальше по специальности", - поделился призывник Артур Рейбольд.

Как отмечает телеканал, призывники прошли сложный отбор. Сначала парней проверили врачи и психологи. А уже перед зачислением на службу комиссия досконально изучила биографии претендентов. В итоге из 35 человек служить поедут 30. Провожать их пришли родные и ветераны. Аксакалы дали молодым напутствие.

Самым трогательным моментом стало прощание с родителями. Ведь расстаются они на целый год. Все это время новобранцы будут нести службу на границе с Кыргызстаном.

"С каждым годом призыв срочной воинской службы увеличивается. Нам поступают сверху наряды: Пограничная служба – в первую очередь, потом в Службу государственной охраны отправляем, потом Вооруженные силы комплектуем и дальше Национальная гвардия комплектуется и МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям", - рассказал заместитель начальника департамента по делам обороны Алматы Ержан Хамитов.

Источник: КТК

Между тем, как сообщается на сайте столичного акимата, из Астаны воинскую срочную службу направят тысячу новобранцев. В этом году призыву подлежат молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

"Воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями", - напомнил заместитель начальника Департамента по делам обороны Астаны Ануар Аубакиров.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в настоящее время освобождение от воинского призыва в мирное время могут получить граждане, признанные негодными по состоянию здоровья.

Предусмотрен перечень заболеваний, согласно которым гражданин может быть признан негодным для служения в армии. По результатам медицинского освидетельствования, врач-специалист выносит заключение о категории годности гражданина по следующим критериям:

"А" - годен к воинской службе;

"Б" - годен к воинской службе с незначительными ограничениями;

"В" - нуждается в обследовании (лечении) с последующим медицинским освидетельствованием;

"Г" - временно не годен к воинской службе;

"Д" - не годен к воинской службе в мирное время, ограниченно годен в военное время;

"Е" - не годен к воинской службе с исключением с воинского учета;

не призванные на законных основаниях на срочную воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;

лица, у которых один из родственников (отец, мать, брат или сестра) погиб, умер или стал инвалидом I или II группы при исполнении служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государстве;

проходившие службу в специальных государственных органах Республики Казахстан;

имеющие ученую степень;

священнослужители, зарегистрированные в религиозных объединениях.

Отсрочка от призыва на воинскую службу

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется гражданам по решению призывной комиссии. Отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

по семейным;

для продолжения образования;

по состоянию здоровья;

по другим причинам.

Отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам предоставляется:

гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи.

Отсрочка от призыва в армию в случае продолжения образования предоставляется:

гражданам, получающим общее среднее образование в организациях образования на период обучения;

гражданам, получающим техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования, а также в организациях высшего и (или) послевузовского образования других государств, до окончания одного организации высшего и (или) послевузовского образования при предоставлении подтверждающих документов об обучении;

гражданам, получающим послевузовское профессиональное образование, на период обучения.