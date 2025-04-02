Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году

Глава Минобороны Казахстана подписал приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году" - он опубликован в эталонном контрольном банке НПА, передает NUR.KZ.

Согласно документу, в этом году на воинские сборы призовут три тысячи военнообязанных.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

На официальном сайте Минобороны говорится, что цель сборов - повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных сил, других войск и воинских формирований при мобилизации и укомплектовании их в военное время в районах комплектования.

Воинские сборы продолжительностью до 30 дней проводятся на ежегодной основе с 2007 года.

В этот период за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность. Им выплачивается средняя заработная плата, а неработающим – минимальная заработная плата за счет государства. Перевозка военнообязанных на железнодорожном или автомобильном транспорте, обеспечение их питанием осуществляются за счет средств министерства обороны РК.

Кроме того, все военнообязанные, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом по нормам, установленным для соответствующих категорий военнообязанных и медицинским обслуживанием, которое организуется наравне с действующими военнослужащими. Все военнообязанные, призванные на сборы, находятся на казарменном положении. Увольнение их из расположения части проводится командирами рот в порядке, установленном уставом внутренней службы.