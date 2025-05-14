На 50 лет зоной экологического бедствия объявили промзону в Кентау
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Зоной чрезвычайной экологической ситуации признали территорию промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера, передает NUR.KZ.
В приказе, подписанном министром экологии и природных ресурсов РК 23 апреля текущего года, сообщается, что зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию промышленной зоны города Кентау Туркестанской области площадью 900 га объявили в соответствии подпунктом 1 пункта 8 статьи 405 Экологического кодекса Республики Казахстан.
«Срок действия зоны чрезвычайной экологической ситуации территории промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау Туркестанской области с севера – до 1 января 2075 года», - говорится в документе.
Акимату Туркестанской области (по согласованию) поручили рассмотреть введение на данной территории следующих мер:
- установление особого режима въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств;
- установление запрета строительства новых и расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения;
- отселение населения из мест, опасных для проживания людей, с обязательным предоставлением им помещений для постоянного или временного проживания;
- запрет строительства и функционирования объектов, которые признаны представляющими повышенную экологическую опасность;
- запрет на функционирование объектов оздоровительного, курортного назначения;
- запрет или ограничение осуществления любой другой деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других природных объектов.
Также акимату области поручили разработать мероприятия по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории и обеспечить мониторинг экологический обстановки в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Отмечается, что на территории промышленной зоны площадью 900 га, прилегающей к городу Кентау с севера, население не проживает.
Напомним, летом прошлого года на заседании сената депутат Мурат Кадырбек заявил, что город Кентау хотят признать зоной экологической катастрофы, в связи с чем местным жителям необходимы выплаты на сумму в 6 млрд тенге.
Затем осенью аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды ответил на волнующий жителей вопрос о том, могут ли город Кентау включить в зону экологического бедствия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244876-na-50-let-zonoy-ekologicheskogo-bedstviya-obyavili-promzonu-v-kentau/