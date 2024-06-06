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"Принять конкретные меры": депутат обратился к Минтруда из-за экологической катастрофы в Кентау

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Въезд в Кентау
Кентау. Иллюстративное фото: акимат Кентау

На заседании сената депутат Мурат Кадырбек заявил, что город Кентау хотят признать зоной экологической катастрофы, в связи с чем местным жителям необходимы выплаты на сумму в 6 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Кадырбек отметил, что многие годы поднимался вопрос об определении Аральского региона, как местности, находящейся в предкризисном состоянии, а города Кентау в Туркестанской области и прилегающих территорий – зоной чрезвычайной экологической катастрофы или экологического кризиса.

"В связи с экологическим состоянием города Кентау и прилегающих населенных пунктов были проведены исследования для определения показателей, характеризующих ухудшение состояния здоровья населения и окружающей среды.

По результатам исследовательской работы получены положительные заключения экспертиз Министерства образования и науки, здравоохранения, экологии и природных ресурсов.

В обращении акимата Туркестанской области на имя премьер-министра было предложено оказать содействие в проведении работ со стороны соответствующих уполномоченных органов по объявлению территории города Кентау зоной экологической катастрофы", заявил депутат.

В связи с этим Мурат Кадырбек обратился к министерству труда и соцзащиты – он заявил, что местным работникам нужны надбавки за проживание в зоне экокатастрофы.

"На основании вышеизложенного хотим отметить, что министерству труда и социальной защиты населения необходимо принять конкретные меры для внесения соответствующих законодательных изменений по включению территории города Кентау Туркестанской области и прилегающих населенных пунктов в зону, находящуюся в состоянии экологической катастрофы.

Кроме того, просим оказать содействие в решении вопроса об установлении надбавки в размере 20% для работников бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, включая социальные отчисления, за проживание в экологической зоне, и выделение из республиканского бюджета 6 млрд тенге ежегодно", заявил депутат.

Отметим, что еще весной пошлого года депутаты потребовали признать Атырау и Кентау зонами экологического бедствия. Отмечался рост числа онкозаболеваний среди жителей Кентау.

На официальном сайте акимата Кентау говорится, что это город областного подчинения в Туркестанской области Казахстана. Расположен у южного подножия хребта Каратау, в 24 км северо-восточнее города Туркестана, в 190 км от Шымкента.

Город Кентау был образован на базе рабочего поселка Миргалимсай в целях развития Ачисайского полиметаллического месторождения. 1 августа 1955 года был издан указ о переименовании поселка Миргалимсай в город Кентау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113314-prinyat-konkretnye-mery-deputat-obratilsya-k-mintruda-iz-za-ekologicheskoy-katastrofy-v-kentau/

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