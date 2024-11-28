Кентау войдет в зону экологического бедствия

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды в СЦК ответил на волнующий жителей вопрос о том, могут ли город Кентау включить в зону экологического бедствия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Этот вопрос, на самом деле, поднимается уже десятки лет, еще с 2000-х годов. Шардаринский район, Арысский, Отрарский, Сауранский районы находятся в предкризисной зоне Приаралья - и поэтому они подпадают под зону экологического бедствия.

Но здесь ситуация такая: Сауранский район граничит с городом Кентау, и его половина находится в зоне города Кентау - и они не подпадают. Соответственно, жители правой стороны района поднимают вопрос о принятии нормативно-правового акта "Об отнесении Кентау к предкризисной зоне Приаралья", - пояснил Дархан Сатыбалды.

По его словам, положительное решение скажется на зарплатах жителей.

"Что это дает? Это дает дополнительную надбавку к заработной палате в размере 20%. Минздрав и Минэкологии проведены соответствующие исследования. По итогам они признали, что есть влияние экологии на жителей Кентау - и принято решение, что город Кентау можно отнести к этой экологической зоне.

Но дополнительно это требует 6 млрд тенге. Мы сейчас рассматриваем предложение республики, из каких источников эти средства будут - или с республиканского, или местного бюджетов. Но в целом, уже можно сказать, что такое решение принято (об отнесении Кентау к предкризисной зоне Приаралья – прим. ред.)", - отметил глава Туркестанской области.

Напомним, в июне депутат Мурат Кадырбек сообщил, что город Кентау хотят признать зоной экологической катастрофы, в связи с чем местным жителям необходимы выплаты на сумму в 6 млрд тенге - надбавки работникам за проживание в зоне экокатастрофы.

Отметим, что еще весной пошлого года депутаты потребовали признать Атырау и Кентау зонами экологического бедствия. Отмечался рост числа онкозаболеваний среди жителей Кентау.

На официальном сайте акимата Кентау говорится, что это город областного подчинения в Туркестанской области Казахстана. Расположен у южного подножия хребта Каратау, в 24 км северо-восточнее города Туркестана, в 190 км от Шымкента.

Город Кентау был образован на базе рабочего поселка Миргалимсай в целях развития Ачисайского полиметаллического месторождения. 1 августа 1955 года был издан указ о переименовании поселка Миргалимсай в город Кентау.