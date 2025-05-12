Пыльная буря, дожди и грозы: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 13 мая из-за ухудшения погодных условий - в ряде регионов возможны осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгдиромет".

13 мая ночью на севере, западе Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза, днем град. Ветер северо-восточный утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра в горных районах Алматинской области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный на западе области днем порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

13 мая на западе, севере юге Северо-Казахстанской области будет гроза, днем град. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

А на юго-востоке области Жетісу сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

13 мая в Акмолинской области также ожидаются гроза, днем град, ночью и утром туман. На западе, юге, востоке области сохраниться высокая пожарная опасность.

Грозу синоптики прогнозируют завтра и в Жамбылской области. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере Павлодарской области будет сильный дождь, на западе, севере области гроза, днем на севере области град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В южной половине области сохранится высокая пожарная опасность.

Чрезвычайная пожарная опасность завтра сохранится и в Кызылординской области.

13 мая днем на западе, юге области Ұлытау будет сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

13 мая на западе, в центре Мангистауской области будет гроза, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза и град завтра будут и в Актюбинской области. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на западе, севере, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Также в Атырауской области ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге завтра ожидается гроза. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

13 мая в Западно-Казахстанской области на юге, востоке будет гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.