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Новые авиамаршруты из Казахстана в 10 стран запустят в мае

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Самолет авиакомпании SCAT Airlines
Самолет авиакомпании SCAT Airlines. Фото: facebook.com/scat.airlines

В Казахстане откроются новые прямые рейсы в 10 стран: Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта.

Министерство транспорта РК сообщило, что авиакомпания "SCAT" в мае планирует открыть новые авиамаршруты из аэропорта города Шымкента. С 27 мая два рейса в неделю запустят в Будапешт (Венгрия) и два рейса в Мюнхен (Германия), с 29 мая по два рейса в Шанхай (Китай) и Сеул (Корея).

Авиакомпания "Fly Arystan" с 18 мая запустит два рейса по маршруту Алматы - Кульджа (Китай) и с 28 мая два рейса из Астаны в Газипаша (Турция).

Авиакомпания "Air Astana" также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:

· с 14 мая Астана – Дананг (Вьетнам), 2 рейса;

· с 27 мая Атырау – Тбилиси (Грузия), 3 рейса;

· с 28 мая Алматы – Ош (Кыргызстан), 4 рейса;

· с 31 мая Атырау – Баку (Азербайджан), 3 рейса.

Узбекистанская авиакомпания "My Freighter" (Сentrum Air) с 5 мая уже запустила маршрут Алматы – Ташкент (Узбекистан) с частотой 2 рейса в неделю.

Также с 13 мая авиакомпания "Azerbaijan Airlines" планирует увеличить частоту рейсов по маршруту Астана – Баку (Азербайджан) с 3 до 4 раз в неделю.

Ранее сообщалось, с конца мая авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент - Каир.

Также с конца мая этого года будут запущены новые международные авиарейсы в Грузию и Китай: из Атырау в Тбилиси и из Шымкента в Сиань.

Также на сайте Министерства транспорта опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном, передает NUR.KZ. Всего в списке 32 страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2244216-novye-aviamarshruty-iz-kazahstana-v-10-stran-zapustyat-v-mae/