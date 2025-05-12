Когда в Алматы планируют решить вопрос с освещением районов, присоединенных из области

В Алматы проводятся работы по освещению районов, присоединенных ранее к городу из Алматинской области. Согласно плану, они будут выполнены до конца 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Алматы, в городе активно проводятся работы по освещению районов, присоединенных ранее к городу из Алматинской области.

Согласно плану, данные работы будут выполнены до конца 2025 года, об этом сообщил руководитель ГКП "Алматы Кала Жарык" Игорь Мысик.

"Мы активно собираем информацию о таких участках от жителей и районных акиматов. К примеру, в Алатауском районе без освещения был целый микрорайон Туркестан, где ни на одной улице не было ни одного фонаря.

Наши специалисты проводили обходы, рисовали схемы, подсчитывали количество необходимого материала. В итоге на 7 улицах этого микрорайона было установлено 90 светильников вместе с опорами и кронштейнами", - сказал Игорь Мысик.

Кроме того, сообщается, что масштабная реконструкция освещения проходит и в крупных парках города. Так, например, в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев установлены 11 больших столбов освещения возле Дома армии, 22 тротуарные опоры, а также архитектурная подсветка здания с использованием 30 прожекторов.

Также проводится замена подземного кабеля в парках "Шугыла", "Желтоксан" и на пересечении улиц Сейфуллина и Шолохова. Начата работа по замене 5 км кабельной линии вдоль реки Малая Алматинка (от улицы Макатаева до улицы Курмангазы). К лету данные работы "Алматы Кала Жарык" обещает завершить.

Напомним, ранее руководитель ГКП "Алматы Кала Жарык" Игорь Мысик сообщил, что в 2025 году в Алматы будут освещены около 1200 темных участков. Это почти в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Также отмечалось, что для борьбы с аварийным отключением света освещение в Алматы переведут на автоматическое управление. Для этого до конца 2025 года в городе заменят 800 шкафов управления наружным освещением.

А в начале мая в акимате южной столицы рассказали, когда Алматы на 100% обеспечат освещением и водой. Так, сообщается, что начато строительство 16 км новых линий наружного освещения на 84 неосвещенных участках. Также в городе построят и реконструируют 260 км сетей водоснабжения.