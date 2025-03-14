28 млн тенге недоплатили учителям в ВКО

В ВКО школьным учителям недоплатили 28 млн тенге. В итоге права педагогов на командировочные выплаты восстановили, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура района Самар ВКО при осуществлении надзора за трудовым законодательством выявила нарушения, связанные с невыплатой командировочных расходов педагогическим работникам образовательных организаций района.

"171 педагогу на протяжении длительного периода не производились выплаты, предусмотренные законом, на общую сумму свыше 28 млн тенге.

К примеру, учителю одной из школ села Самарское с апреля 2024 года по январь 2025 года не была выплачена сумма командировочных расходов в размере 224 105 тенге. Аналогичные факты имели место в других школах района", - рассказали в прокуратуре ВКО.

По результатам принятых прокуратурой мер прокурорского реагирования допущенные нарушения устранили. Всем педагогам произвели соответствующие выплаты в полном объеме.

Ранее в Бейнеуском районе Мангистауской области выявили педагогов, устроившихся на работу в школы с поддельными свидетельствами о прохождении профессиональной переподготовки. Семь человек оштрафовали за использование заведомо подложных документов.

Зарплаты учителей в Казахстане с 2020 года выросли в два раза. Сейчас педагоги получают в среднем 352 тыс. тенге в городах и порядка 435 тыс. тенге в селах. Размер окладов учителей зависит от уровня образования специалиста, его квалификации, стажа, объема нагрузки и наличия дополнительных выплат.