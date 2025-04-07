Двух змей в своем доме обнаружила жительница Алматинской области
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Жительница города Алатау обнаружила в собственном доме сразу двух змей, после чего вызвала спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС, о жуткой находке в своем доме на пульт 112 сообщила жительница дачного общества "Энергетик" города Алатау.
"Спасатели при помощи приспособления "змеелов" поймали 2 рептилии и выпустили их в безопасное место, вдали от населенного пункта.
Рекомендуем при обнаружении змеи, вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой", - отметили в МЧС.
В марте этого года работники одного из торговых домов в Таразе обнаружили змею и вызвали спасателей, которым удалось поймать рептилию.
В августе прошлого года жители сразу двух городов Казахстана обратились за помощью спасателей в связи с обнаруженными змеями в домах.
А в мае 2024 года кызылординские спасатели поймали змею длиной около метра, которая заползла во двор социального учреждения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233611-dvuh-zmey-v-svoem-dome-obnaruzhila-zhitelnica-almatinskoy-oblasti/