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Двух змей в своем доме обнаружила жительница Алматинской области

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Змей нашли в Алматинской области
Пойманная змея. Кадр из видео: МЧС РК

Жительница города Алатау обнаружила в собственном доме сразу двух змей, после чего вызвала спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщается в Telegram-канале МЧС, о жуткой находке в своем доме на пульт 112 сообщила жительница дачного общества "Энергетик" города Алатау.

"Спасатели при помощи приспособления "змеелов" поймали 2 рептилии и выпустили их в безопасное место, вдали от населенного пункта.

Рекомендуем при обнаружении змеи, вывести из помещения людей, запереть животное и вызвать спасателей. Самостоятельная попытка поймать гадюку может обернуться бедой", - отметили в МЧС.

В марте этого года работники одного из торговых домов в Таразе обнаружили змею и вызвали спасателей, которым удалось поймать рептилию.

В августе прошлого года жители сразу двух городов Казахстана обратились за помощью спасателей в связи с обнаруженными змеями в домах.

А в мае 2024 года кызылординские спасатели поймали змею длиной около метра, которая заползла во двор социального учреждения.

Ранее мы писали, что делать, если вас укусила змея. Подробно познакомиться с материалом можно ознакомиться по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233611-dvuh-zmey-v-svoem-dome-obnaruzhila-zhitelnica-almatinskoy-oblasti/