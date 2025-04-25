Ядовитые змеи пугают жителей Шымкента (видео)

Ядовитые змеи пугают жителей Шымкента. Они свободно заползают в сараи, подворья и даже дома. Змей начали замечать не только на окраинах, но и в центральных районах города, передает 24.kz.

По данным оперативно-спасательного отряда, чаще всего горожане сталкиваются со степными змеями - гадюками и гюрзами, укусы которых опасны.

С начала года спасатели 13 раз выезжали на помощь людям. И это еще не пик. Летом змеи стремятся спрятаться в прохладных помещениях, и потому вероятность встретить их становится еще выше. За весь прошлый год спасатели реагировали на подобные инциденты 286 раз.

"Вообще в Шымкенте эти змеи не должны обитать. Каким-то образом они оказываются в городе. И людям рекомендуется при обнаружении их запереть дверь, позвонить на 112 и вызвать спасателей. Там уже спасатели приедут и отловят специальными устройствами - змееловами", - рассказал начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС Шымкента Ирисмат Махмудов.

Ранее стало известно, что змеи наводят ужас на жителей окраины Актобе, где сегодня возводят многоэтажки. По словам местных жителей, они уже свободно заползают на детские площадки, пугая даже взрослых. Специалисты советуют быть крайне осторожными.

На днях в областную детскую больницу в Актобе доставили 15-летнего подростка, пострадавшего от укуса змеи. Ему ввели сыворотку против яда гадюки. После этого проводилось симптоматическое лечение.