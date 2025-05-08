Один из аэропортов в Казахстане будет работать только по ночам до конца июля

С 15 мая по 31 июля в международном аэропорту Актау запланирован капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт аэропорта.

На сайте аэропорта Актау сообщили, поскольку ремонтные работы будут проводиться с 07:00 до 21:00 по времени Актау, полеты из/в аэропорт будут осуществляться ежедневно с 21:00 до 07:00.

"Руководство АО "Международный аэропорт Актау" просит пассажиров с пониманием отнестись к деятельности предприятия, ведь безопасность полетов и пассажиров для нас превыше всего", - говорится в сообщении.

Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров.

Напомним, на днях на казахстанско-вьетнамском бизнес-форуме глава правления АО "Самрук-Қазына" сообщил, что Qazaq Air сменит название, поскольку выкуплена вьетнамской компанией.

А в зоне прилета внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой, из-за чего произошла задержка рейсов и смешение потока пассажиров.