Один из аэропортов в Казахстане будет работать только по ночам до конца июля
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С 15 мая по 31 июля в международном аэропорту Актау запланирован капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт аэропорта.
На сайте аэропорта Актау сообщили, поскольку ремонтные работы будут проводиться с 07:00 до 21:00 по времени Актау, полеты из/в аэропорт будут осуществляться ежедневно с 21:00 до 07:00.
"Руководство АО "Международный аэропорт Актау" просит пассажиров с пониманием отнестись к деятельности предприятия, ведь безопасность полетов и пассажиров для нас превыше всего", - говорится в сообщении.
Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров.
Напомним, на днях на казахстанско-вьетнамском бизнес-форуме глава правления АО "Самрук-Қазына" сообщил, что Qazaq Air сменит название, поскольку выкуплена вьетнамской компанией.
А в зоне прилета внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой, из-за чего произошла задержка рейсов и смешение потока пассажиров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243238-odin-iz-aeroportov-v-kazahstane-budet-rabotat-tolko-po-nocham-do-konca-iyulya/