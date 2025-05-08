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Праздничные мероприятия пройдут в Алматы 9, 10 и 11 мая: куда можно сходить и что посмотреть

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Мемориал Славы
Мемориал Славы. Фото: акимат Алматы

В Алматы 9, 10 и 11 мая ко Дню Победы пройдут праздничные мероприятия. На все три дня запланирована масштабная концертная программа, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев 9 мая состоится масштабная концертная программа, посвященная 80-летию Великой Победы.

В этот день в 9:30 начнется церемония возложения цветов к Вечному огню с участием Государственного духового оркестра под управлением Каната Ахметова. Ветеранов угостят блюдами полевой кухни, для них также будет организована отдельная концертная программа в специальном шатре.

Также в парке для алматинцев и гостей города с 09:45 и до 21:00 на главной сцене парка музыка будет звучать без перерыва - праздничные концерты продлятся весь день.

Дневную программу откроет торжественное выступление эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы AlJazz Symphony под управлением маэстро Александра Белякова. Под сопровождение оркестра прозвучат знаковые произведения военных лет и патриотические песни: "Синий платочек", "Темная ночь", "Эх, дороги", "Журавли", "Нам нужна одна победа", "День Победы", "Жеңіс күні", "Соғыстан қайтқан солдаттар", "Кестелі орамал", "Әлия" и другие.

В программе примут участие известные казахстанские исполнители: Толеген Рахымбаев, Венера Алпыспаева, Олег Татамиров, Алексей Тимофеев, Толкын Забирова, Береке Енкебаева, Бахтияр Тайлакбаев, Игорь Благодарный, Максат Саматов, а также вокальные ансамбли Art Classic, Il Canto, La Bella и другие.

Продолжат музыкальную эстафету концерт "Қасымның әндері-ай", сольное выступление народного артиста Казахстана Талгата Күзембаева и группы "Генерал".

В 19:00 на телебашне Кок-Тобе начнется мультимедийное поздравление с Днем Победы с именами известных казахстанцев-героев Великой Отечественной войны как дань памяти казахстанских героев, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись Великой Победы.

С 19:00 до 21:00 зрителей ждет вечерняя концертная программа с участием ярких звезд казахстанской сцены. В исполнении квартетов Il Canto и La Bella прозвучат песни «Смуглянка» и "Катюша", дуэт Аркаим, ансамбли "Алатау серілері" и "Жұмыр қылыш" исполнят национальные мелодии, а сольные номера представят Сай Махамбет, Ержан Максим, Нуржан Керменбаев, Жубаныш Жексенулы и другие артисты. Финалом вечера станут выступления групп КешYOU, JasStars, "Алдаспан" и "Жігіттер", наполняющие парк атмосферой гордости, сплочённости и памяти о героях.

Песни Победы также продолжат звучать под открытым небом 10 и 11 мая в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

10 мая с 11:00 до 15:00 на сцене у памятника Славы выступят ансамбль "Сазген сазы" с национальными кюями, этно-группа "Арқайым", коллектив "Музарт Life", театр "Семь чудес", Сулушаш Нурмаганбетова, Гарифа Игисинова, Еркеш Хасенов, Казыбек Адикей, Акылбек Жеменей, Октем Алтаев, Далел Уашев и Индира Елемес.

11 мая в 12:00 праздничная программа продолжится концертом "Никто не забыт, ничто не забыто!". На сцену выйдет ансамбль народных инструментов "Сазген сазы", а также Саят Нургазин, Бауржан Мусин и Женис Ержанов.

В 13:00 начнется выступление группы "Асыл", а финальные номера исполнят артисты "Алматы әуендері" в дуэте с Талгатом Кузембаевым, Дауреном Байбори, Эриком Толеновым, Тахминой Ашимбековой и Казыбеком Адикеем.

"Приходите всей семьей, чтобы почтить память героев, послушать песни Победы и провести день в атмосфере гордости и благодарности", - обращается акимат к жителям и гостям города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы временно ограничат движение транспорта 9 мая в рамках проведения праздничной церемонии возложения цветов в честь 80-летия Победы в ВОВ.

Также мы писали, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая алматинцы и гости города смогут увидеть представление с участием свыше 500 дронов: главным акцентом зрелищной программы станут образы национальных героев, прославивших Казахстан в годы войны.

В небе над Алматы оживут образы легендарных героинь - Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, а также образ Бауыржана Момышулы. С помощью новейших технологий и световой анимации они предстанут перед зрителями в символических сценах, передающих их подвиги и силу духа.

А в Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк.

Напомним, в мае в Казахстане отмечают сразу три праздника - 1, 7 и 9 мая, поэтому жителей страны ждут дополнительные выходные: в честь Дня Победы пятница, 9 мая, будет праздничным выходным, а 10 и 11 мая - обычными выходными днями. 12 мая, понедельник, - рабочий день.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243199-masshtabnye-prazdnichnye-meropriyatiya-proydut-v-almaty-9-10-i-11-maya/