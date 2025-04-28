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Как казахстанцы отдохнут на 7 и 9 мая

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Подготовка к параду
Подготовка к параду. Фото: Министерство обороны РК

В мае в Казахстане отмечают День защитника Отечества и День Победы, поэтому жителей страны ждут дополнительные выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на государственный портал eGov.kz.

Напомним, в следующую среду, 7 мая, страна отмечает День защитника Отечества, а 9 мая - День Победы. В связи с первым праздником, согласно календарю праздников, казахстанцы будут отдыхать лишь один день - 7 мая. 8 мая, четверг, указано рабочим днем.

В честь Дня Победы пятница, 9 мая, будет праздничным выходным, а 10 и и 11 мая - обычными выходными днями. 12 мая, понедельник, - рабочий день.

Календарь праздников в 2025 году
Календарь праздников в 2025 году. Скриншот: egov.kz

Напомним также, что 1 мая казахстанцы празднуют День единства народа Казахстана, поэтому в этот четверг все получат дополнительный выходной.

Добавим, что подготовка к параду 7 мая, в День защитника Отечества, подходит к завершению в Астане - в Минобороны сегодня рассказали, как проходят тренировки военнослужащих.

Отметим, что, согласно закону "О праздниках в РК", праздничными, а соответственно нерабочими, днями в Казахстане являются лишь те, в которые отмечаются государственные и национальные праздники, то есть праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Государственными праздниками в Казахстане являются:

  • Новый год – 1-2 января;
  • Международный женский день – 8 марта;
  • Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
  • День защитника Отечества – 7 мая;
  • День Победы – 9 мая;
  • День столицы – 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
  • День независимости – 16 декабря.

Национальный праздник в Казахстане всего один - День республики, который отмечают 25 октября.

Кроме государственных и национальных, в стране отмечаются профессиональные и иные праздники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240085-kak-kazahstancy-otdohnut-na-mayskie-prazdniki/