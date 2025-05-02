Праздничный салют ко Дню Победы запустят в Астане

В Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств.

Фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". На каждой локации будет произведено порядка 4 тыс. выстрелов.

Ведомство напоминает, что в Астане запланировано более 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая - Дня защитника Отечества и 9 мая - Дня Победы. В том числе пройдут концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах, спектакли и др.

Напомним, в Астане ведется подготовка к военному параду в честь 80-летия Победы в ВОВ. 3 и 5 мая на главной площади Астаны пройдут генеральные тренировки.

В преддверии праздников жители Астаны делятся в Сети запечатленными моментами тренировочных полетов авиации над столицей в рамках подготовки к параду 7 мая.

А в Минобороны рассказали, как проходят тренировки военнослужащих, готовящихся к параду в Астане - тренировки продолжаются не менее четырех часов в день.

Также в Минобороны сообщали о том, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Добавим, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным Минтруда, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.