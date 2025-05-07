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Шоу дронов в честь 80-летия Победы запустят в Алматы

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Шоу дронов
Шоу дронов. Фото: акимат Алматы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая алматинцы и гости города смогут увидеть представление с участием свыше 500 дронов, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в 21:00 на площади Абая алматинцев и гостей города ждет уникальное световое шоу - масштабное представление с участием свыше 500 дронов.

Главным акцентом зрелищной программы станут образы национальных героев, прославивших Казахстан в годы войны. В небе над Алматы оживут образы легендарных героинь - Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, а также образ Бауыржана Момышулы. С помощью новейших технологий и световой анимации они предстанут перед зрителями в символических сценах, передающих их подвиги и силу духа.

В программе дрон-шоу появятся журавли - как символ памяти, а завершением станет надпись "Жеңіс күні құтты болсын!" на фоне казахского орнамента.

"Современное визуальное шоу не только отдает дань памяти героям, но и представляет собой новую форму рассказа о войне - доступную, эмоциональную и запоминающуюся. Оно призвано напомнить о важности сохранения исторической памяти и передать ее новым поколениям", - сообщает акимат.

Мероприятие проводится при поддержке спонсоров с соблюдением всех норм безопасности.

Отмечается, что организаторы подготовили для зрителей несколько удобных площадок для просмотра дрон-шоу. Основными точками станут площадь Абая, территория у гостиницы "Казахстан", локация возле Caspian University, а также участки вдоль проспекта Абая — от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия 9 мая с 20:30 до 21:30 в центре города будет введено временное ограничение движения автотранспорта. Перекрытие затронет проспект Абая на участке от проспекта Назарбаева до проспекта Достык, а также проспект Достык - от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева.

Акимат Алматы призывает жителей и гостей города заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Добавим, ранее мы писали, что в Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк.

И в Алматы, и в Астане с 7 по 9 мая во всех районах пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Напомним, в мае в Казахстане отмечают сразу три праздника - 1, 7 и 9 мая, поэтому жителей страны ждут дополнительные выходные: в честь Дня Победы пятница, 9 мая, будет праздничным выходным, а 10 и 11 мая - обычными выходными днями. 12 мая, понедельник, - рабочий день.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242827-shou-dronov-v-chest-80-letiya-pobedy-zapustyat-v-almaty/