Казахстанец после распада СССР жил без удостоверения личности

54-летний житель области Абай впервые получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. До этого он пользовался паспортом старого образца, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, после распада СССР житель города Курчатов долгие годы жил с паспортом старого образца, не имея официального гражданства.

"Это лишало его доступа к государственным и социальным услугам, создавая значительные трудности в повседневной жизни", - отметили в ДП области Абай.

После обращения в миграционную службу сотрудники полиции оперативно приступили к процессу документирования.

В результате 3 марта мужчина официально стал гражданином Казахстана, получив свое первое удостоверение личности.

Департамент полиции области Абай напомнил, что наличие удостоверения личности не только подтверждает правовой статус человека, но и открывает доступ к медицинским, социальным и другим государственным услугам.

"Если у вас или ваших знакомых нет документов, необходимо незамедлительно обратиться в миграционную службу для их оформления", - призвали в ведомстве.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут менять свои удостоверения личности по причине истечения срока действия в онлайн-формате - в стране запускается пилотный проект. При этом услуга оказывается только, если срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней.

С начала года госпошлины за изготовление различных документов в Казахстане выросли вместе с месячным расчетным показателем. Так, за выдачу удостоверения личности гражданина РК в 2025 году придется заплатить 786,4 тенге (0,2 МРП).