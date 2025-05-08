Более 30 млн тенге выделили из бюджета по акту прокурорского надзора в области Жетісу

В области Жетісу выделили более 30 млн тенге для ремонта и строительства пандусов, установления тактильных полос и кнопок вызова помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Каратальского района при визуальном осмотре в 19 социальных и культурных объектах установила отсутствие доступности к ним людей с особыми потребностями.

При этом 78 жителям района требуется доступ к объектам через специальную адаптированную инфраструктуру.

По акту прокурорского надзора из бюджета выделили более 30 млн тенге для ремонта и строительства пандусов, установления тактильных полос, кнопок вызова помощи.

"За допущенные нарушения на четырех балансодержателей объектов по ч.1 ст.83 КоАП РК (Необеспечение лицам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры) наложены штрафы на сумму более 390 тыс. тенге", - отметили в прокуратуре области Жетісу.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором общественник сообщил об отсутствии доступной среды в здании прокуратуры Кербулакского района в области Жетісу. В прокуратуре региона ответили на жалобы и сообщили, что все замечания приняли во внимание.

В области Абай прокуроры добились отмены необоснованных требований госорганов, из-за которых родителям с детьми-инвалидами приходилось ездить за 200 км, что вызывало большие неудобства и дополнительные расходы. Отдел образования прекратил практику запроса ненужных документов.