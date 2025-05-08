Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Более 30 млн тенге выделили из бюджета по акту прокурорского надзора в области Жетісу

Опубликовано:

Пандус для инвалидов-колясочников
Пандус. Иллюстративное фото: SabdiZ / Getty Images

В области Жетісу выделили более 30 млн тенге для ремонта и строительства пандусов, установления тактильных полос и кнопок вызова помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Каратальского района при визуальном осмотре в 19 социальных и культурных объектах установила отсутствие доступности к ним людей с особыми потребностями.

При этом 78 жителям района требуется доступ к объектам через специальную адаптированную инфраструктуру.

По акту прокурорского надзора из бюджета выделили более 30 млн тенге для ремонта и строительства пандусов, установления тактильных полос, кнопок вызова помощи.

"За допущенные нарушения на четырех балансодержателей объектов по ч.1 ст.83 КоАП РК (Необеспечение лицам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры) наложены штрафы на сумму более 390 тыс. тенге", - отметили в прокуратуре области Жетісу.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором общественник сообщил об отсутствии доступной среды в здании прокуратуры Кербулакского района в области Жетісу. В прокуратуре региона ответили на жалобы и сообщили, что все замечания приняли во внимание.

В области Абай прокуроры добились отмены необоснованных требований госорганов, из-за которых родителям с детьми-инвалидами приходилось ездить за 200 км, что вызывало большие неудобства и дополнительные расходы. Отдел образования прекратил практику запроса ненужных документов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243016-bolee-30-mln-tenge-vydelili-iz-byudzheta-po-aktu-prokurorskogo-nadzora-v-oblasti-zhet-su/