Более 30 млн тенге выделили из бюджета по акту прокурорского надзора в области Жетісу
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В области Жетісу выделили более 30 млн тенге для ремонта и строительства пандусов, установления тактильных полос и кнопок вызова помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Каратальского района при визуальном осмотре в 19 социальных и культурных объектах установила отсутствие доступности к ним людей с особыми потребностями.
При этом 78 жителям района требуется доступ к объектам через специальную адаптированную инфраструктуру.
По акту прокурорского надзора из бюджета выделили более 30 млн тенге для ремонта и строительства пандусов, установления тактильных полос, кнопок вызова помощи.
"За допущенные нарушения на четырех балансодержателей объектов по ч.1 ст.83 КоАП РК (Необеспечение лицам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры) наложены штрафы на сумму более 390 тыс. тенге", - отметили в прокуратуре области Жетісу.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором общественник сообщил об отсутствии доступной среды в здании прокуратуры Кербулакского района в области Жетісу. В прокуратуре региона ответили на жалобы и сообщили, что все замечания приняли во внимание.
В области Абай прокуроры добились отмены необоснованных требований госорганов, из-за которых родителям с детьми-инвалидами приходилось ездить за 200 км, что вызывало большие неудобства и дополнительные расходы. Отдел образования прекратил практику запроса ненужных документов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243016-bolee-30-mln-tenge-vydelili-iz-byudzheta-po-aktu-prokurorskogo-nadzora-v-oblasti-zhet-su/