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"Никто сюда не может зайти": прокуратура области Жетісу отреагировала на видео

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Прокуратура Кербулакского района
Здание прокуратуры. Кадр из видео: instagram.com/tansari_tdk

В социальных сетях распространилось видео, на котором общественник сообщил об отсутствии доступной среды в здании прокуратуры Кербулакского района в области Жетісу, передает корреспондент NUR.KZ

В одном из пабликов в Instagram, посвященных жизни в Талдыкоргане, было опубликовано видео активиста и по совместительству внештатного советника акима города по вопросам инвалидов Вадима Друзина.

Как он рассказал на видео, около здания прокуратуры отсутствуют элементарные условия для лиц с ограниченными возможностями.

"Имеется инвалидная парковка, но нет тактильных дорожек для слабовидящих. Нет пандуса, нет урны по 505 статье. И теперь как здесь попасть в коляске? Никто сюда не может зайти. Человек на коляске не может попасть во внутрь. Это прокуратура, на которую мы должны равняться" , - говорится на видео.

Авторы видео также отметили, что флаг, установленный на входе в здание прокуратуры, уже выцвел и требует замены, а у двери нет кнопки вызова сотрудников прокуратуры и таблички со шрифтом Брайля.

В прокуратуре области Жетісу ответили на жалобы и сообщили, что все замечания приняты во внимание.

"В прокуратуре Кербулакского района имеется приспособление (пандус - пологая наклонная площадка), которое обеспечивает перемещение колесных транспортных средств (колясок) непосредственно в здание прокуратуры. Отмечаем, что видео было снято в выходной день (30 ноября 2024 года), когда доступ в здание прокуратуры был ограничен, соответственно, наружные ворота были закрыты. Государственный флаг в здании прокуратуры был заменен в октябре текущего года", - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в Павлодарской области обнаружили несколько социальных объектов, недоступных для людей с особыми потребностями. В итоге из бюджета выделили около 1 млн тенге, на которые произвели ремонт и строительство пандусов с установлением тактильных полос, кнопок вызова помощи в девяти административных зданиях региона.

Также в Павлодаре нашли грубые нарушения при предоставлении услуг инватакси. В частности, в автомобилях отсутствовали поручни и приспособления для фиксации кресел-колясок. Виновные лица понесли наказание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195552-nikto-syuda-ne-mozhet-zayti-prokuratura-oblasti-zhet-su-otreagirovala-na-video/

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