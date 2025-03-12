Родители с детьми ездили за 200 км за ненужными документами в области Абай

В области Абай добились отмены необоснованных требований госорганов, из-за которых родителям с детьми-инвалидами приходилось ездить за 200 км, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Абайском районе обучение на дому проходят 10 детей с ограниченными возможностями.

Основанием для обучения и воспитания детей на дому является заключение врачебно-консультационной комиссии.

Однако организации образования требовали от родителей дополнительные заключения психолого-медико-педагогических консультаций, что не предусматривалось законодательством.

Для получения таких заключений родителям приходилось выезжать с детьми в город, который находится в 200 км от районного центра, что вызывало большие неудобства и дополнительные расходы.

"По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений законности прокуратуры района отдел образования прекратил практику запроса ненужных документов, теперь родители могут получать необходимые услуги без лишней бюрократии", - отметили в прокуратуре области Абай.

Ранее стало известно, что в Алматинской области 23 человека с инвалидностью несвоевременно получили протезно-ортопедические средства, а свыше 100 человек необоснованно заплатили налоговые платежи на транспорт и удержания социальных отчислений на 6 млн тенге.

В Актобе выявили нарушения прав 500 человек с инвалидностью 1 и 2 групп, которых не поставили на учет для обеспечения жильем. Также прокуратура обнаружила неоказание социальной помощи 39 лицам с инвалидностью на сумму почти 2 млн тенге, а также единовременной выплаты.