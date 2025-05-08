Чистый доход не выплатили из-за отказа ревизора сделать свою работу в области Абай

В области Абай товарищество с ограниченной ответственностью обязали провести собрание участников для утверждения отчетности и распределения прибыли, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, иск с требованием обязать созвать и провести общее собрание участников товарищества рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд области Абай.

Суд установил, что товарищество не провело очередное собрание участников по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности за 2023 год и распределения прибыли.

Истец просил обязать исполнительный орган ТОО созвать и провести очередное общее собрание участников.

Ответчик иск не признал и просил отказать в его удовлетворении, указав, что созыв общего собрания с повесткой дня, указанной в иске, в настоящее время невозможен, так как прямо противоречит закону. Поскольку для созыва и проведения общего собрания с предлагаемой в иске повесткой дня участникам товарищества необходимо предварительно утвердить отчеты, заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и финансовую отчетность.

"Однако ревизор товарищества отказалась от исполнения обязанностей, в связи с чем заключение по финансовой отчетности товарищества до настоящего времени ревизором не составлено", - отметили в суде.

Суд принял решение об удовлетворении иска к ТОО с требованием обязать созвать и провести общее собрание участников товарищества.

"Обязать исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью созвать и провести в течение 37 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда очередное общее собрание участников товарищества, уведомив участников товарищества за один месяц до его проведения, посвященное отчету об итогах финансовой деятельности товарищества 2023 года, распределению и выплате участникам товарищества чистого дохода за 2023 год", - постановил суд.

А также суд взыскал с ТОО в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины и расходы по оплате услуг представителя.

Судебная коллегия по гражданским дела суда области Абай оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу товарищества без удовлетворения. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Шымкенте медиация помогла урегулировать спор на сумму 144 млн тенге. Госучреждение обязалось выплатить эту сумму в течение 10 дней ТОО, от которого получило почти 1000 видеокамер по договору о государственных закупках.

А в области Абай на скамье подсудимых оказалась главный бухгалтер ТОО, перечислившая 45 млн тенге на счета уволенных сотрудников. Женщина свою вину в предъявленном обвинении не признала. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы.