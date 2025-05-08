Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чистый доход не выплатили из-за отказа ревизора сделать свою работу в области Абай

Опубликовано:

Тенге и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio / Getty Images

В области Абай товарищество с ограниченной ответственностью обязали провести собрание участников для утверждения отчетности и распределения прибыли, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, иск с требованием обязать созвать и провести общее собрание участников товарищества рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд области Абай.

Суд установил, что товарищество не провело очередное собрание участников по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности за 2023 год и распределения прибыли.

Истец просил обязать исполнительный орган ТОО созвать и провести очередное общее собрание участников.

Ответчик иск не признал и просил отказать в его удовлетворении, указав, что созыв общего собрания с повесткой дня, указанной в иске, в настоящее время невозможен, так как прямо противоречит закону. Поскольку для созыва и проведения общего собрания с предлагаемой в иске повесткой дня участникам товарищества необходимо предварительно утвердить отчеты, заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и финансовую отчетность.

"Однако ревизор товарищества отказалась от исполнения обязанностей, в связи с чем заключение по финансовой отчетности товарищества до настоящего времени ревизором не составлено", - отметили в суде.

Суд принял решение об удовлетворении иска к ТОО с требованием обязать созвать и провести общее собрание участников товарищества.

"Обязать исполнительный орган товарищества с ограниченной ответственностью созвать и провести в течение 37 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда очередное общее собрание участников товарищества, уведомив участников товарищества за один месяц до его проведения, посвященное отчету об итогах финансовой деятельности товарищества 2023 года, распределению и выплате участникам товарищества чистого дохода за 2023 год", - постановил суд.

А также суд взыскал с ТОО в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины и расходы по оплате услуг представителя.

Судебная коллегия по гражданским дела суда области Абай оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу товарищества без удовлетворения. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Шымкенте медиация помогла урегулировать спор на сумму 144 млн тенге. Госучреждение обязалось выплатить эту сумму в течение 10 дней ТОО, от которого получило почти 1000 видеокамер по договору о государственных закупках.

А в области Абай на скамье подсудимых оказалась главный бухгалтер ТОО, перечислившая 45 млн тенге на счета уволенных сотрудников. Женщина свою вину в предъявленном обвинении не признала. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242953-chistyy-dohod-ne-vyplatili-iz-za-otkaza-revizora-sdelat-svoyu-rabotu-v-oblasti-abay/