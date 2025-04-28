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144 млн тенге должны выплатить за 10 дней за видеокамеры в Шымкенте

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Пачки денег лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Шымкенте медиация помогла урегулировать спор на сумму 144 млн тенге. Госучреждение обязалось выплатить эту сумму в течение 10 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску ТОО к государственному учреждению о взыскании задолженности рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд Шымкента.

Истец указал, что в декабре 2024 года между ним и ответчиком был заключен договор о государственных закупках товаров, по условиям которого истец обязался поставить заказчику цифровые видеокамеры.

"В конце декабря ответчик по акту приема-передачи принял 960 единиц цифровых видеокамер. Однако ответчик стоимость полученного товара не оплатил истцу", - установил суд.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению урегулировать спор в порядке медиации.

В соответствии с заключенным соглашением государственное учреждение признало задолженность в размере 144 052 070 тенге и обязалось выплатить ее в течение 10 рабочих дней с момента вступления определения суда в законную силу. В свою очередь истец отказался от исковых требований по данному делу.

Определение суда утвердило заключенное между сторонами медиативное соглашение со всеми его условиями.

Истцу возвратили уплаченную сумму государственной пошлины в размере 4 321 000 тенге. Производство по делу прекратили. Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области взыскали сумму вклада в размере 26 млн тенге в пользу АО, которое ранее вложило деньги в посадку саженцев малины. Суд установил, что истец не получил гарантированный доход в связи с ненадлежащим выполнением ответчиком своих обязательств.

В Шымкенте утвердили медиативное соглашение между двумя ТОО о выплате задолженности в 445 млн тенге из-за неисполненного обязательства. Ответчик признал долг и обязался погасить его в течение первого полугодия 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240046-144-mln-tenge-dolzhny-vyplatit-za-10-dney-za-videokamery-v-shymkente/