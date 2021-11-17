"Казахи едят много мяса": швейцарский фотограф рассказал о путешествии по Казахстану

Фото: instagram.com/heller_mario

Швейцарский фотокорреспондент из Берлина Марио Хеллер провел почти три недели в Казахстане, пересекая степь на поезде. Он рассказал о своих впечатлениях и поделился снимками из поездки с газетой The Guardian.

"Монотонный грохот поезда сопровождает нас по степи Средней Азии. Воздух, который путешествует с нами, пахнет приготовленной едой и выдохами десятков пассажиров. Звуки доносятся до меня из разных углов вагона: храп, детские крики, народная музыка и голос по радио.

Лежа на своей верхней койке, я ищу телесного контакта с прохладной пластиковой стеной из-за летней жары. Я нахожусь в сумеречном состоянии между неглубоким сном и нервными взглядами на свой мобильный телефон: все еще нет сигнала. Я в ловушке здесь и сейчас. Это начало моего почти трехнедельного путешествия на поезде по бескрайним просторам Казахстана", - начал свой рассказ фотограф.

По его словам, он отправился в путь из Алматы. Его сопровождал 26-летний переводчик по имени Даулет, с которым он познакомился в соцсетях.

Иностранец отметил, что присутствие казахстанца давало ему ощущение спокойствия. К тому же на различные предложения он всегда отвечал: "Да, почему бы и нет? Вот так мы и сделаем".

За несколько недель до путешествия Марио Хеллер изучал карту Казахстана и задумывался, как можно объехать столь огромную страну. В итоге он решил отправиться в поездку на поезде. Недорогие билеты ищите на Aviata.kz.

"Большая часть страны состоит из обширных равнин, иногда переходящих в холмы, и почти половина покрыта песчаными или гравийными пустынями. Единственный горный район находится на юго-востоке, где хребет Тянь-Шаня проходит вдоль границы с Китаем и Кыргызстаном.

Среди 48 000 озер есть Аральское море, которое почти высохло. Это одна из величайших экологических катастроф последних десятилетий, вызванная масштабным выращиванием хлопка в советское время", - говорит фотограф.

В поезде, отметил он, на него смотрели с любопытством, потому что иностранцев здесь можно встретить редко. Практически никто из попутчиков не говорил на английском языке.

По дороге путешественник познакомился с 52-летней Майрой, которая пригласила его и Даулета к себе в купе.

"Ее дружелюбное лицо и дух прогнали мою усталость. Она предложила нам вареное мясо, от которого я с благодарностью отказался. "Вегетарианец, наверное, как и все европейцы!" - воскликнула она возмущенно и в то же время весело.

"Ты даже не сможешь защитить себя, если не будешь есть мясо. Казахи рождены быть воинами, вот почему они едят много мяса!” - говорила она и быстро вызвала меня на поединок по армрестлингу, который я принял, но почти сразу признал свое поражение", - поделился воспоминаниями Марио.

Иностранец рассказал, что в Казахстане продовольствие играет важную социальную роль. В поезде пассажиры постоянно делятся едой, что считается признаком уважения и гостеприимства. На маленьких столиках громоздятся посуда, чашки и кастрюли.

Он обратил внимание и на условия в вагонах. Путешественник останавливался в Атырау и Аральске. Правда, говорит, что пересадки были очень неудобны, потому что приходилось жить в "захудалых" гостиницах. Он оказался в восторге от Алматы.

"Город необычайно зеленый и окружен потрясающе красивыми горными пейзажами", - отметил иностранец.

По его мнению, очарование страны заключается в множестве живописных достопримечательностей, которые, к сожалению, ему довелось увидеть лишь мельком за окном.

Марио также встретил в поездке двух пожилых этнических казашек, которые еще 11 лет назад жили в Афганистане. Здесь, в Казахстане, рассказала одна из его попутчиц, царит мир, и это все, что нужно в преклонном возрасте.

"Путешествие по рельсам - самое захватывающее приключение. Вы можете пить чай весь день, знакомиться с новыми людьми и наблюдать за степью из окна поезда. Это просветлило мое внутреннее "я", - считает фотограф.

Через две с половиной недели он вернулся в Алматы. В общей сложности Марио провел в поездах 225 часов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1942495-kazahi-edyat-mnogo-myasa-shveytsarskiy-fotograf-rasskazal-o-puteshestvii-po-kazahstanu/