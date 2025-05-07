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Как благоустроят проспект Достык и улицу Пушкина в Алматы, показали в акимате (фото)

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Благоустройство
Благоустройство. Эскиз: акимат Алматы

В Алматы благоустроят проспект Достык и улицу Пушкина по принципу "от фасада до фасада". Строительные работы завершат в ноябре 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Алматы, в городе благоустроят проспект Достык и улицу Пушкина по принципу "от фасада до фасада".

Этот проект является первым в городе по благоустройству, и 30 апреля начались конкурсные процедуры по определению подрядной организации по строительным работам, которые завершатся в ноябре 2025 года.

Благоустройство
Благоустройство. Эскиз: акимат Алматы

Благоустройство
Благоустройство. Эскиз: акимат Алматы

Благоустройство
Благоустройство. Эскиз: акимат Алматы

Также отмечается, что за прошедший месяц в Алматы завершилось комплексное благоустройство на 16 участках улиц протяженностью 33,6 км. С 1 апреля 2025 года стартовали работы по благоустройству дворов: до конца года будет благоустроено 426 дворов из запланированных 470. Всего в Алматы насчитывается 4 316 дворов, из них за последние 3 года приведены в порядок 1 176.

Для озеленения Алматы в довегетационный весенний период (март-апрель) высажены 2 тыс. крупномерных деревьев, высотой более 6 метров. Саженцы были привезены из питомников трех стран: Германии (липа), Турции (ясень, вяз, клен) и России (ель, сосна). В рамках компенсационных посадок были высажены 15 тыс. саженцев, высотой более 2,5 метров.

Напомним, в феврале аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Медеуского района рассказал, какие работы планируются в районе в этом году. В том числе шла речь и о проспекте Достык.

А вчера, 6 мая, аким Алматы Ерболат Досаев представил отчет о проделанной в мегаполисе работе с 1 по 30 апреля. В документе говорится о благоустройстве озера Сайран.

Отметим также, за последние три года в Алматы отремонтировали 650 километров дорог и построили 100 километров новых. Власти города намерены также "разгрузить" движение по улице Желтоксан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242851-kak-blagoustroyat-prospekt-dostyk-i-ulicu-pushkina-v-almaty-pokazali-v-akimate-foto/