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Как отметят День защитника отечества и 80-летие Победы в Алматы и Астане

Опубликовано:

Вечный огонь
Вечный огонь. Фото: акимат Алматы

В Алматы с 7 по 9 мая во всех районах пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

В акимате Алматы рассказали, какие мероприятия подготовили в праздничные дни:

Алмалинский район

  • 8 мая в 11:00 состоится торжественное открытие Аллеи Победы с участием оркестра и посадкой деревьев. Место проведения - перекресток улиц Толе би и Амангельды.
  • 9 мая в 12:00 на площади ТЮЗ имени Мусрепова состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы.

Медеуский район

  • 7 мая в 11:00 в парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоится прямая трансляция масштабного военного парада, посвященного Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
  • В 12:00 в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев Медеуского района пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов района. В рамках мероприятия 300 школьников примут участие в праздничном параде.
  • 9 мая в 09:30 состоится возложение цветов к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Также в этот день в 16:00 состоится праздничное мероприятие с участием творческих коллективов Медеуского района.
  • В праздничный день 9 мая волонтерами будет организована раздача ленточек "Жеңіс лентасы".

Бостандыкский район

  • 8 мая в 8:30 - субботник в честь 80-летия Победы в парке "Жас Канат".
  • В 11:00 - возложение цветов к обелиску в мкр. Нур-Алатау.

Ауэзовский район

  • 8 мая в 09:00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Братской могиле участников Великой Отечественной войны (проспект Райымбека, 235).
  • 9 мая в 11:00 на территории Family park пройдет праздничный концерт "Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды" с участием духового оркестра Военно-инженерного института.

Алатауский район

  • 7 мая в 10:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику "Ер есімі - Ел есінде" перед акиматом Алатауского района.
  • Затем в 11:00 на площади перед театром традиционного искусства "Алатау" пройдет концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая).
  • 8 мая в 10:00 открытие аллеи ветеранов в мкр. Зердели д. 1/78.

Турксибский район

  • 8 мая в 10:00 в районе состоится торжественная церемония возложения цветов к памятным стелам и мемориалам (мемориал Славы, мемориал "Победа Советского народа в Великой Отечественной войне", мемориал Победы на Северном кладбище, стела в сквере ветеранов-афганцев, памятник выпускникам, павшим на фронтах войны, а также мемориал Славы в память о погибших летчиках). В мероприятиях примут участие ветераны района, представители Военного института Сухопутных войск РК, учащиеся школ, студенты вузов и колледжей.
  • Также 8 мая в 10:00 открытие аллеи ветеранов в мкр. Жас Канат.
  • 9 мая в 11:00 в парке имени Сакена Сейфуллина пройдет посвященный Дню Победы концерт с участием звезд казахстанской эстрады, выступление эстрадно-симфонического оркестра и праздничный обед для ветеранов с традиционной солдатской кашей.

Жетысуский район

  • 7 мая в 09:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Неизвестного солдата на Центральном кладбище (проспект Райымбека, 235).
  • 8 мая в 13:00 открытие аллеи ветеранов в мк. Кокмайса.
  • 9 мая в 10:00 в сквере аль-Фараби (мкр. Айнабулак) пройдет концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

Наурызбайский район

  • 8 мая в 9:00 на территории школы №187 Наурызбайского района (ул. Жандосова, 2) состоится торжественное открытие Аллеи ветеранов, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия пройдет возложение цветов и посадка деревьев в память о героях войны.
  • 9 мая в 11:00 в амфитеатре (мкр. Шугыла, 347) состоится праздничное мероприятие. В программе - концерт, выставка, полевая кухня и раздача солдатской каши.

Акимат Астаны также опубликовал информацию о праздничных мероприятиях в честь Дня защитника отечества и Дня Победы.

Так, в столице запланировано порядка 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая - Дня защитника Отечества и 9 мая - 80 летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В том числе пройдут концерты, выставки, акции, спектакли и другие события:

6-8 мая в местах массового скопления людей волонтеры будут проводить блиц-опрос и раздавать в общественных местах ленты "Жеңіс лентасы" и значки.

6 мая в 19:00 в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького планируется показ спектакля "Алия", в это же время в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоится праздничный концерт "Кестелі орамал". Также во Дворце "Жастар" в 19:00 часов запланирована концертная программа эстрадно-симфонического оркестра "Астана".

В Астане уже проходят Чемпионат мира по теннису среди мужчин и женщин-параспортсменов - "VIRTUS WORLD TENNIS CHAMPIONSHIP" (лица с интеллектуальными нарушениями в развитии), который продлиться до 11 мая в теннисном центре "Даулет" по адресу: ул. Қордай, 6. Вход для зрителей свободный.

С 6 по 10 мая в столице проходит открытый городской чемпионат по спортивной гимнастике. Соревнования состоятся в СК "Жеңіс" по адресу: ул. Ә. Жангелдин, 9А. Вход для зрителей - свободный.

7 мая 2025 года в 11:00 в Астане пройдут концерты и прямая трансляция военного парада. С 11:00 на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках:

  1. На городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт);
  2. На территории стадиона "Астана Арена" (прямая трансляция и праздничный концерт);
  3. Территория парковки "Astana Music Hall" (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

В 12:00 на территории Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова будет организован праздничный концерт под открытым небом с участием артистов.

8 мая в 15.00 планируется провести акцию по посадке деревьев в честь празднования 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне и в рамках экологической акции "Таза Қазақстан".

9 мая в Ботаническом саду состоится легкоатлетическая эстафета среди столичных студентов и школьников, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета начнется в 9:00. К участию допускаются учащиеся и студенты, имеющие спортивную подготовку и прошедшие медицинский осмотр (команды должны предоставить заявку, заверенную руководителем и врачом).

9 мая пройдут праздничные концерты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с 11:00 до 17:00 в Парке "Жастар" и в 17:00 часов на Городской площади.

В этот же день, в 18:00 часов состоится премьера спектакля "Ар адамы - Бауыржан" Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

Также, 9 мая с 10:00 до 12.00 состоится поздравление с оркестром с участием представителей акимата города, Министерства обороны РК, воспитанники детско-юношеско военно-патриотического движения "Жас Сарбаз", военный оркестр.

Кроме того, 9 мая в столице стартует международный турнир по дзюдо "Qazaqstan Barysy Grand Slam". Соревнования пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова. Вход для зрителей - свободный.

10 мая в 17:00 состоится праздничный концерт "Майский вальс", который пройдет в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

10 мая в 18:00 на сцене Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова состоится премьера документальной драмы "Ар адамы. Бауыржан", написанной Б. Кадыром и Ж. Жуманбаем.

Напомним, 7 мая в Астане пройдет парад в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в ВОВ. В связи с этим на ряде улиц введут временные ограничения.

Добавим, в мае в Казахстане отмечают сразу три праздника - 1, 7 и 9 мая, поэтому жителей страны ждут дополнительные выходные.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242665-kak-otmetyat-den-zashchitnika-otechestva-i-80-letie-pobedy-v-almaty-i-astane/