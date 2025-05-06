Интеллектуальный транспорт: новинку готовит акимат для жителей Алматы
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В Алматы внедряют интеллектуальную транспортную систему, которая будет работать с применением искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Акимат Алматы разрабатывает концепцию создания интеллектуальной транспортной системы совместно с китайской госкомпанией Inspur. Договор планируют заключить до 20 мая этого года, а создание системы запланировано до августа 2026 года.
Кроме того, ожидается, что до конца 2025 года общественный транспорт станет 100% экологичным. Для этого уже объявлен конкурс на закуп 600 газовых автобусов и 200 электробусов, которые должны быть поставлены до конца текущего года.
Еще 800 автобусов на газе и 118 электробусов закупят частные перевозчики в этом году, сообщает акимат.
Также для развития электротранспорта шести частным инвесторам выдано 233 технических условий для установки электрозарядных станций.
По данным акимата, уже подготовлена документация на приобретение 100 электробусов и модернизацию 10 троллейбусных подстанций за счет выпуска "зеленых" облигаций.
Их акимат планирует впервые выпустить не только на покупку электробусов и обновление тяговых подстанций для троллейбусов, но и на продолжение строительства линии BRT по улице Желтоксан.
Ранее сообщалось, что новую интеллектуальную систему управления городской инфраструктурой, основанную на искусственном интеллекте и видеоаналитике, внедряют в Астане.
Также говорилось, что в Алматы запустят электробусы на маршруте №98. Частный автопарк приобрел партию электрических автобусов, которые выйдут на маршрут 18 января.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242656-intellektualnyy-transport-novinku-gotovit-akimat-dlya-zhiteley-almaty/