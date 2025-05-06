Интеллектуальный транспорт: новинку готовит акимат для жителей Алматы

В Алматы внедряют интеллектуальную транспортную систему, которая будет работать с применением искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Акимат Алматы разрабатывает концепцию создания интеллектуальной транспортной системы совместно с китайской госкомпанией Inspur. Договор планируют заключить до 20 мая этого года, а создание системы запланировано до августа 2026 года.

Кроме того, ожидается, что до конца 2025 года общественный транспорт станет 100% экологичным. Для этого уже объявлен конкурс на закуп 600 газовых автобусов и 200 электробусов, которые должны быть поставлены до конца текущего года.

Еще 800 автобусов на газе и 118 электробусов закупят частные перевозчики в этом году, сообщает акимат.

Также для развития электротранспорта шести частным инвесторам выдано 233 технических условий для установки электрозарядных станций.

По данным акимата, уже подготовлена документация на приобретение 100 электробусов и модернизацию 10 троллейбусных подстанций за счет выпуска "зеленых" облигаций.

Их акимат планирует впервые выпустить не только на покупку электробусов и обновление тяговых подстанций для троллейбусов, но и на продолжение строительства линии BRT по улице Желтоксан.

Ранее сообщалось, что новую интеллектуальную систему управления городской инфраструктурой, основанную на искусственном интеллекте и видеоаналитике, внедряют в Астане.

Также говорилось, что в Алматы запустят электробусы на маршруте №98. Частный автопарк приобрел партию электрических автобусов, которые выйдут на маршрут 18 января.