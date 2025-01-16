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Электробусы появятся на одном из маршрутов в Алматы

Опубликовано:

Автобусы
Автобусы. Фото: акимат Алматы

В Алматы запустят электробусы на маршруте №98. Частный автопарк приобрел партию электрических автобусов, которые выйдут на маршрут 18 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как отмечают в акимате, низкопольные электробусы марки Golden Dragon обладают запасом хода в 300 км, бесшумны, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и другими современным системами. Электробусы будут курсировать на маршруте №98 от станции метро Райымбек до ЖК "Бай-Тал" (улица Рыскулбекова, 28/6, ​Бостандыкский район - прим.ред.).

Заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Бауржан Кумаргазин отметил, что благодаря работе по развитию общественного транспорта, в городе ежегодно растет пассажиропоток и на данный момент совершается порядка 1,6 млн поездок в день.

Автобус
Автобус. Фото: акимат Алматы

"Для обеспечения транспортной связанности с Алматинской агломерацией в прошлом году нами организованы 20 новых пригородных маршрутов.

В рамках реализации мастер-плана Транспортного каркаса города до 2030 года уже весной мы приступим к строительству двух линий BRT по улице Желтоксан и проспекту Райымбека. Также акиматом разработаны новые Правила субсидирования перевозчиков, направленные на повышение качества услуг", - подчеркнул он.

Автобусы
Автобусы. Фото: акимат Алматы

Между тем, директор автобусного парка City Bus Данияр Байгабатов сообщил, что компания приобрела 14 электробусов. В дальнейшем планируется закупить еще 60 машин, добавил он.

Следует отметить, что в текущем году в Алматы акиматом и частными перевозчиками планируется закупить 800 газовых автобусов и 260 электробусов, что позволит снизить средний срок эксплуатации автобусов до 2 лет.

Ранее сообщалось, что в Алматы запустили новый автобусный маршрут №76, который будет курсировать между Наурызбайским районом и барахолкой.

Также в Управлении городской мобильности рассказали о проводимой работе по расширению маршрутной сети общественного транспорта и обновлению подвижного состава в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2212280-elektrobusy-poyavyatsya-na-odnom-iz-marshrutov-v-almaty/

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