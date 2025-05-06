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Необычный способ "поднять" уличные светильники над деревьями придумали в Алматы

Опубликовано:

Работы по освещению
Работы по освещению. Фото: акимат Алматы

В Алматы стали устанавливать специальные кронштейны, которые поднимают уличные светильники над деревьями, чтобы улучшить освещенность дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В городе устанавливают новые кронштейны высотой четыре метра. Они помогают выводить светильники за пределы крон деревьев и, соответственно, обеспечить полноценное освещение проезжей части даже в зеленых районах Алматы.

"Алматы очень зеленый город и обилие деревьев - часть городской экосистемы. В городе много насаждений, которые затеняют светильники. Мы регулярно вместе с другими предприятиями занимаемся санитарной обрезкой деревьев и устанавливаем новые 4-метровые кронштейны, которые позволяют избежать проблем с освещением. Это новшество, которое мы ввели в этом году", - рассказал руководитель ГКП "Алматы Кала Жарык" Игорь Мысик.

При этом высота варьируется - от 7 до 12 метров - для дорог, и от 3 до 7 - для парков и скверов, согласно международным нормам.

Кроме того, внедряется новая система тротуарного освещения. Например, в Алмалинском районе установили более 300 кронштейнов и столько же светильников. Также по инициативе акима Ерболата Досаева началась установка ночной подсветки пешеходных переходов.

"Кронштейны устанавливаются над проезжей частью, выступают прямо к центру дороги и дают яркий свет. Такие светильники не будут укрыты кронами деревьев, что решит вопросы качества освещения наших дорог. Пока мы поставили такие кронштейны на нескольких улицах в центре Алматы, будем их устанавливать и в других районах города", - отметил Игорь Мысик.

В акимате напомнили, что только в прошлом году заменили более 25 тысяч светильников, и протянули свыше 250 км кабеля, установив 1800 опор.

Более 5 тысяч старых ламп заменены на LED-светильники, которые светят ярче, более долговечны и значительно экономичнее.

Отметим, ранее сообщалось, что в Алматы будут освещены около 1200 темных участков в 2025 году. Это почти в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Также освещение в Алматы переведут на автоматическое управление. Для этого до конца 2025 года в городе заменят 800 шкафов управления наружным освещением.

Кроме того, сообщалось, что в Алматы начали строительство 16 км новых линий наружного освещения на 84 неосвещенных участках. Также в городе построят и реконструируют 260 км сетей водоснабжения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242650-neobychnyy-sposob-podnyat-ulichnye-svetilniki-nad-derevyami-pridumali-v-almaty/