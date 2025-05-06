Сгоревший во время Кантара медиацентр "Казахстан" заново строят в Алматы

В Алматы ведется строительство нового медиацентра АО "РТРК "Казахстан", который сгорел во время январских событий в 2022 году, передает NUR.KZ.

Как сообщили в акимате города, на сегодня выполнено 60% основных строительно-монтажных работ. Финансирование строительства на 93,3% проводится за счет бюджета Алматы - 22,2 млрд тенге.

Завершение строительства запланировано в декабре 2025 года.

Согласно информации управления строительства Алматы, будущий медиацентр будет оснащен современными телестудиями, звуковыми павильонами, монтажными залами и пространствами для деловых мероприятий.

Техническое оснащение позволит создавать телевизионный и кинематографический контент на международном уровне, а также развивать цифровые форматы. Это будет современный, технологичный медиацентр, соответствующий лучшим мировым стандартам, добавили в акимате.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы начали строительство 16 км новых линий наружного освещения на 84 неосвещенных участках. Также в городе построят и реконструируют 260 км сетей водоснабжения.

Также сообщалось, когда закончится реконструкция театра для детей и юношества имени Сац.