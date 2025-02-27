Бегающая по городу косуля удивила жителей Алматы (видео)

Жителей Алматы удивила косуля, бегавшая по улицам в верхней части города. Алматинцы переживали за животное, но не знали, как ему помочь, передает сайт телеканала КТК.

Животное заметили в микрорайоне Каргалы. Косуля бежала прямо по тротуару и, видимо, по словам местных жителей, была сильно напугана.

В ветинспекции рассказали: эта косуля относится к сибирскому виду. Такие встречаются в лесах, степях и горах. Инспекторы полагают, животное прибежало из дикой природы, а не из нацпарка, потому что он расположен гораздо выше. А испугать косулю могли бродячие собаки. Но волноваться за нее, скорее всего, не стоит.

"Как очевидцы рассказали, дикие собаки загнали ее вниз – и она спускалась на улицу. Это вот сейчас большая проблема в последнее время – дикие собаки. Там же как, крестьянские хозяйства вокруг поселка. Это же горные районы. Вот там она где-то в этих районах и проживает. Потому что я знаю, что там есть косули.

Когда местные жители увидели чуть ниже – этого на видео нет, – они спугнули собак, и косуля уже опять пошла вверх и ушла так же в горный район, откуда она спустилась", – рассказал главный специалист Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйство и животного мира Ермек Елекенов.

Источник: КТК

Напомним, в прошлом году алматинцев развеселили гуляющие по дороге на проспекте Аль-Фараби ослы. Горожане шутили в соцсетях, что ослики, видимо, таксуют или сбежали из зоопарка.

А до этого сопровождение полицейскими заблудившейся на улицах Кокшетау косули попало на видео. Стражам порядка удалось выпроводить животное с проезжей части.

Годом ранее в Таразе местные жители сняли на видео гуляющего рано утром по улицам города дикобраза, который находится под угрозой исчезновения.