Возмущенные отчислением детей родители ворвались на заседании спецкомиссии в Ленгере (видео)

В городе Ленгер Туркестанской области разгорелся скандал вокруг школы-интерната для особенных детей - родители возмущены отчислением детей, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, началось все с того, что в школу, где учатся дети с аутизмом, ДЦП и нарушениями речи, неожиданно прибыла спецкомиссия. Теперь, по словам горожан, воспитанников с нарушениями речи, детским церебральным параличом и аутизмом изгоняют из привычной среды и отправляют в обычные школы.

"Этот воспитатель в обычной школе не отвечает за здоровье моего ребенка, как воспитатель в этой школе. Здесь у нас есть такие воспитатели, которые вплоть до туалета ходят с ребенком. В обычной школе, если наш ребенок упадет, так как у нас и так неустойчивые диагнозы, ребенок упадет – кто будет за это отвечать?" - возмущена Сузанна Юлдашева.

"Я отдала сына в обычную школу. Он пробыл там всего три месяца – вернулся в слезах. Говорит: "Почему я не могу пойти в школу, как другие дети?" Это издевательство. Там говорят: "Ваш ребенок не плохой человек, но он не может учиться в таких условиях". Это не просто бумаги, это судьбы!" - рассказывает еще одна родительница Алия Усипбек.

В полной растерянности и сами педагоги школы-интерната. По их словам, многие дети физически и психологически не готовы к обычной школьной системе. Учителя считают, что происходящее является не чем иным, как нарушением прав ребенка. Тревожит их и собственная участь: 150 сотрудников потеряют работу.

По словам преподавателей, за громкими фразами о реформе может стоять не забота о детях, а интерес к зданию.

"Ходят слухи, что здание хотят отдать под колледж. А пока комиссия якобы по закону исключает наших учеников. Нам говорят, что никто не исключен, но у родителей на руках заключения с печатями!" - рассказала преподаватель школы-интерната Эльмира Ешматова.

Вчера возмущенные родители ворвались в кабинет, где заседала комиссия, ее члены были ошеломлены такой дерзостью. Некоторые матери даже начали рвать и разбрасывать документы со стола.

Специалисты утверждают, что действуют в рамках закона. По их словам, перевод в обычные школы касается не всех, а только детей определенной категории.

"В каждой школе есть дети с легкими нарушениями речи. Мы тоже отправляем их в школу. В школе они получают полную психологическую поддержку. Потому что таков закон. Не вам решать. Это уже решено законом. Если мы дадим заключение, то школа создаст условия для того, чтобы ребенок мог ходить в школу. Вы понимаете?" - заявила заведующая КГУ "Психолого-медико-педагогическая консультация №5" управления образования Туркестанской области Гульнур Исламкызы.

Пока, по словам членов комиссии, никого еще не исключили. Но родители показывают справки с печатями и подписями, содержащие заключение о том, что с интернатом пора прощаться. Возмущенные матери вместе с коллективом 60-летнего учреждения готовят коллективное обращение в Генеральную прокуратуру.

Источник: КТК