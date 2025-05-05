Павлодарцы чуть не перепутали свой город с Саранью

В павлодарских чатах распространили фейковую рассылку об отключении воды, но, как оказалось, эта информация актуальна только для жителей Сарани, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Павлодар-Водоканал".

Как рассказали в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в WhasApp-чатах павлодарцев рассылается информация о том, что 5 мая по всему городу будет отключено водоснабжение.

"Это не соответствует действительности. В публикации речь идет об отключении воды в городе Сарани", - отметили в ТОО "Павлодар-Водоканал".

В компании призвали горожан доверять только официальной информации.

Ранее стало известно, что холодную воду отключат 6 мая с 01:00 до 20:00 у части жителей Турксибского района Алматы из-за ввода в эксплуатацию нового водопровода. Жителей района призвали отнестись с пониманием к временным неудобствам.

В прошлом году в Павлодаре непогода вызвала перебои со светом, из-за которых остановились насосы и снизилось давление в сетях водоснабжения.