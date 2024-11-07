Из-за перебоев со светом павлодарцы остались без воды

В Павлодаре непогода вызвала перебои со светом, из-за которых остановились насосы и снизилось давление в сетях водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Павлодар Водоканал".

Как сообщается в официальном аккаунте компании в Instagram, шквальный ветер повлек перебои с электричеством в городе.

"В связи с этим произошла краткосрочная остановка насосов на станции 2-го подъема. Энергосбережение отсутствовало 5 минут. Сразу же включился аварийно-резервный ввод и насосы перезапустились. За 5 минут давление в городе просело", - объяснили произошедшее в ТОО "Павлодар Водоканал".

В данный момент насосы запущены, давление подачи воды восстанавливается.

"В течение 2-3 часов давление будет восстановлено", - заявили в компании.

По подаче промышленной воды - давление стабильное. Перебоев на промышленных предприятиях не наблюдается.

Напомним, сегодня из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий в Павлодаре школьники будут учиться онлайн. В школах города занятия проходят в дистанционном формате.

Также главные часы Павлодара на Привокзальной площади не выдержали порывов ветра и сломались. В городском акимате заверили, что подрядной организацией будет произведена замена часов на новые.