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Новые экологичные автобусы закупят для Алматы

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Экологичные автобусы
Автобусы. Фото: акимат Алматы

Акимат Алматы планирует закупить до конца года 600 автобусов на газе и 200 электробусов, частные перевозчики - 800 автобусов на газе и 118 электробусов, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в целях организации эффективного транспортного движения с применением AI, городским акиматом совместно с китайской государственной компанией Inspur в апреле 2025 года завершена разработка концепции создания Интеллектуальной транспортной системы Алматы (ITS). Об этом говорится в отчете акима города Ерболата Досаева главе государства за период с 1 по 30 апреля 2025 года.

Договор будет заключен до 20 мая 2025 года, а создание ITS запланировано до августа 2026 года.

Автобусы
Автобусы. Фото: акимат Алматы

В отчете также указывается, что до конца 2025 года уровень экологизации городского общественного транспорта достигнет 100%. Для экологизации общественного транспорта 29 апреля уже объявлены конкурсы на приобретение 600 газовых и 200 электробусов с поставкой до конца текущего года. Частными перевозчиками в текущем году планируется закуп 800 автобусов на газе и 118 электробусов.

В целях развития инфраструктуры электрического транспорта с февраля 2025 года 6 частным инвесторам выдано 233 технических условий для установки электрозарядных станций.

Автобусы
Автобусы. Фото: акимат Алматы

Также подготовлена документация на приобретение 100 электробусов и модернизацию 10 троллейбусных подстанций за счет выпуска "зеленых" облигаций.

Ведомство напоминает также, что в 2025 году акимат Алматы планирует впервые осуществить выпуск "зеленых" облигаций не только на покупку электробусов и обновление тяговых подстанций для троллейбусов, но и на продолжение строительства линии BRT по ул. Желтоксан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы запустят электробусы на маршруте №98. Частный автопарк приобрел партию электрических автобусов, которые вышли на маршрут 18 января.

До этого стало известно, что в Алматы запустили новый автобусный маршрут №76, который будет курсировать между Наурызбайским районом и барахолкой.

Также в Управлении городской мобильности рассказали о проводимой работе по расширению маршрутной сети общественного транспорта и обновлению подвижного состава в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242131-800-ekologichnyh-avtobusov-zakupyat-dlya-almaty/