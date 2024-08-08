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Новый автобусный маршрут появился в Алматы

Опубликовано:

Новый автобусный маршрут
Автобус. Фото: акимат Алматы

В Алматы запустили новый автобусный маршрут №76, который будет курсировать между Наурызбайским районом и барахолкой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в акимате, о новом регулярном маршруте просили жители Наурызбайского района.

"Маршрут №76 сообщением «ЖК «Алма сити-5» – пр. Алатау – ул. Толе би – ул. Ашимова – пр. Райымбека – ул. Кудерина – Северное кольцо – рынок «Салем» обслуживается ТОО "Адылет Авто".

На маршруте курсируют 14 единиц автобусов марки Isuzu 2023 года выпуска. Плановый интервал движения на маршруте составляет 8 минут", - сообщили в акимате города.

Отмечается, что в этом году будут закуплены еще 600 автобусов, 112 троллейбусов и 100 электробусов. Кроме того, частными перевозчиками планируется приобрести порядка 400 новых автобусов и 15 электробусов.

Это позволит увеличить долю экологичного транспорта до 70% в 2024 году, при этом средний возраст автобусов составляет 3 года.

Напомним, ранее в Алматы повысилась стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь вместо привычных 100 тенге она составляет 120.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146179-novyy-avtobusnyy-marshrut-poyavilsya-v-almaty/

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