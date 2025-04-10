Электроснабжение, теплосети и ремонт дорог: какие работы проведут в Турксибском районе Алматы

На встрече с жителями Турксибского района аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о масштабной работе по строительству и модернизации электрических сетей, передает NUR.KZ.

Так, по словам акима, в 2024 году в микрорайоне Кайрат уже построено 55,5 км кабельных линий, установлены 22 трансформаторные подстанции и 1 распределительный пункт. Это позволило значительно улучшить качество электроснабжения в районе и сократить количество аварийных отключений.

Кроме того, в мае 2025 года планируется завершить модернизацию еще 54,5 км электросетей и 16 трансформаторных подстанций в микрорайонах Альмерек и Нуршашқан.

"Для бесперебойного электроснабжения жителей микрорайонов Кайрат и Нуршашқан в 2024 году была построена новая подстанция "Туздыбастау". Ввод объекта в эксплуатацию намечен на май текущего года после завершения прокладки 7,8 км кабельных линий, которые соединят подстанцию "Туздыбастау" с подстанцией "Бесагаш".

Реализация этих проектов обеспечит жителей района стабильной подачей электроэнергии и создаст надежную инфраструктурную базу для дальнейшего развития", - отметил аким.

По его словам, в городе активно принимаются комплексные меры по модернизации и реконструкции инженерных сетей. Это позволит в 2025 году снизить износ сетей водоснабжения до 52,9%, водоотведения – до 53,9%, электроснабжения – до 63,3%.

Помимо этого, ожидается, что в ближайшие два месяца будет полностью выполнен по городу оставшийся объем работы по освещению. На сегодня уровень освещенности города составляет 85%. Будут освещены также пешеходные переходы и пешеходные тротуары.

На улице Серкебаева Досаев поручил запустить пилотный проект по освещению до конца мая этого года.

Отметим, что в Алматы многие пешеходные переходы по поручению акима города оснащены антивандальными светильниками с энергосберегающим эффектом, тактильными плитами и видеокамерами.

Теплосети. Фото: акимат Алматы

Кроме того, в этом году планируется реконструировать 8 км теплосетей в районе. По словам акима, износ тепловых сетей в районе составляет порядка 80%, поэтому их обновление является одной из приоритетных задач.

В 2024 году уже завершена реконструкция 2,1 км теплосетей на двух ключевых участках: по улице Спасской, Суюнбая, что позволило значительно повысить надежность теплоснабжения в этих зонах и сократить потери тепла.

На 2025 год запланирована масштабная реконструкция еще 8,1 км теплосетей. В частности, работы пройдут вдоль улицы Майлина — от улицы Наманганской до улицы Монтажной. Также модернизация затронет участок по проспекту Сейфуллина — от улицы Акан Серы до улицы Котельникова. Работы ведутся поэтапно с учетом минимизации неудобств для населения.

Ремонт дорог. Фото: акимат Алматы

Ожидается, что на 37 улицах будет сделан средний ремонт. В прошлом году уже были охвачены средним ремонтом 38 улиц района протяженностью 39,6 км. В этом году планируется отремонтировать 51 км дорог.

"В прошлом году восстановлено 40 тыс. кв. м дорожного покрытия и установлено 200 "плавающих" люков, в текущем году планируется ремонт еще 30 тыс. кв. м дорог и установка 200 люков.

Кроме того, в 2024 году построено 13 км новых дорог на 13 улицах в микрорайонах Альмерек и Кайрат с полным обустройством тротуаров и арычной сети, в мае этого года начнется строительство 3,5 км новых дорог на 19 улицах в микрорайоне Жас Канат", - сообщил аким.

Он добавил, что после выкупа 90 земельных участков в этом году планируется начало пробивки улицы Хмельницкого от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта. В августе текущего года планируется завершить строительство переходного моста через железнодорожные пути по улице Ержанова.

Ранее аким рассказывал, что в этом году на улицах Ауэзовского района планируется восстановление 52 км кабельных линий, установка 487 опор освещения, замена более 2500 светильников.