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Насколько казахстанцы доверяют Токаеву: опубликованы результаты соцопроса

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Люди на улице в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

73,3% казахстанцев считают, что страна развивается в правильном направлении, чуть больше - 76,4% - доверяют политике Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на КИСИ.

Как сообщается на сайте Казахстанского института стратегических исследований, 73,3% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении.

При этом наиболее высокий уровень поддержки инициатив государства демонстрирует молодежь - 82% среди опрошенных в возрасте 18-29 лет. Примечательно, что женщины более оптимистично оценивают развитие страны (75,3%), чем мужчины (71,1%).

Также важным индикатором общественных настроений, как отмечают в институте, является доверие населения к президенту страны. Так, согласно итогам исследования общественного мнения, 76,4% населения страны выразили доверие главе государства. Высокий уровень доверия президенту зафиксирован у молодежи - 84,6%, а также у женщин - 78,1% (мужчины - 74,5%). Уровень доверия среди сельских и городских жителей отличается несущественно - 76,8% и 76,1% соответственно.

При этом более половины опрошенных - 60,8% - оценивают перспективы развития страны в ближайшие пять лет "очень положительно" и "скорее положительно".

Этот социальный оптимизм отражается и на таком индикаторе общественных настроений, как удовлетворенность жизнью. На вопрос "В целом насколько Вы удовлетворены своей жизнью", 57,3% респондентов считают, что "полностью удовлетворены", 32,8% - "скорее удовлетворены".

Респонденты также отметили, что предпочитают получать информацию о политике, экономике и общественной жизни страны из интернет-СМИ (30,3%) и социальных сетей (34,7%).

Исследование, в котором приняли участие 8 тыс. респондентов старше 18 лет, охватило 17 областей и 3 города республиканского значения. Опрос проводился в период с 20 марта по 20 апреля 2025 года методом личного интервью (CAPI) по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения.

Напомним, в прошлом году Бюро национальной статистики представило результаты выборочного исследования по уровню доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе.

Также прошлым летом Казахстанский институт стратегических исследовании при президенте РК провел опрос, чтобы узнать, что казахстанцы считают главным символом, объединяющим нацию: 46% считают таковым паспорт.

"Во-вторых, это сам факт рождения на казахстанской земле и наличие общих предков (39,9%). Наконец треть опрошенных (32,0%) указывают на общность языка как объединяющего элемента нации", - отмечалось в сообщении института.

Также в 2023 году Бюро нацстатистики проводило исследование, чтобы понять, удовлетворены ли жители Казахстана качеством жизни: и тогда больше половины ответили, что нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242032-naskolko-kazahstancy-doveryayut-tokaevu-opublikovany-rezultaty-oprosa/