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Военная полиция Казахстана извинилась перед жителями Астаны

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Эмблема военной полиции рк
Эмблема военной полиции РК. Кадр из видео: instagram.com/military_police_kz

Военная полиция Казахстана опубликовала видеоролик о подготовке к параду, который пройдет в Астане 7 мая, а также принесла извинения за возможные неудобства, передает NUR.KZ

В Instagram-аккаунте военной полиции Казахстана опубликовали видео о подготовке сотрудников силовой структуры к военному параду в Астане. В публикации отмечается, что военнослужащие военной полиции с гордостью готовятся к параду.

"Уважаемые жители города, приносим извинения за возможные неудобства и просим отнестись с пониманием", - сказано в описании к видео.

Также в полиции выразили пожелание, чтобы парад прошел торжественно и стал достойной данью памяти защитникам страны.

Военная полиция, как сообщается на официальном сайте Минобороны, занимается обеспечением законности и правопорядка в повседневной жизнедеятельности войск, а также защитой прав и законных интересов военнослужащих.

Накануне стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, будет транслироваться в прямом эфире.

Также на этой неделе в Сети появилось видео с утверждением, что парад переносится с 7 на 9 мая. В Минобороны сообщили, что данная информация не соответствует действительности. Военный парад состоится 7 мая на площади у монумента "Қазақ елі" в соответствии с утвержденным планом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241846-voennaya-policiya-kazahstana-izvinilas-pered-zhitelyami-astany/